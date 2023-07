Prévision des prix du palladium et du platine : cette reprise va-t-elle durer ?

Les prix du palladium et du platine ont rebondi ces derniers jours alors même que les inquiétudes concernant la demande persistaient. Le platine est passé du plus bas depuis le début de l’année de 880 $ à 960 $ actuellement. De même, le palladium est passé de 1 198 $ à 1 300 $. Les deux métaux sont environ 15% et 22% en dessous de leurs niveaux les plus élevés cette année.

Les inquiétudes concernant la demande demeurent

Le palladium et le platine sont des métaux précieux et industriels populaires. En tant que métaux industriels, les deux métaux du groupe du platine (MGP) sont utilisés comme convertisseurs catalytiques, principalement dans l’industrie automobile.

Les deux métaux se portent bien lorsque la demande automobile est élevée et que les taux d’intérêt baissent. Les chiffres économiques récents envoient des signaux mitigés au sujet de ces métaux. Par exemple, les données publiées jeudi ont montré que la production industrielle européenne a chuté de 2,2 % en mai de cette année. C’est important puisque l’Europe est l’un des plus grands acteurs de l’industrie automobile.

La production industrielle et manufacturière a chuté au Royaume-Uni, comme je l’ai écrit ici . La production manufacturière a diminué de 0,2 % tandis que la production industrielle a reculé de 0,6 %.

Des données supplémentaires ont montré que les exportations et les importations de la Chine se sont de nouveau effondrées en juin. Ceci est important car la Chine est l’un des plus gros acheteurs de platine et de palladium au monde. La même tendance se produit aux États-Unis. Ainsi, en utilisant ces indicateurs avancés, on peut présumer que la demande pour les deux métaux sera un peu faible.

Une autre raison de se méfier de la demande est la croissance des véhicules électriques . Contrairement aux moteurs à combustion interne (ICE), les véhicules électriques n’ont pas besoin de convertisseurs catalytiques. La demande pourrait donc être un peu modérée cette année.

Du côté positif, il y a des signes que la Réserve fédérale mettra bientôt fin à sa phase de hausse, ce qui explique pourquoi l’indice du dollar américain (DXY) a chuté récemment. L’inflation à la consommation a chuté à 3,0 % en juin tandis que l’inflation sous-jacente a glissé à 4,8 %. Dans la plupart des périodes, il existe une relation inverse entre le dollar américain et les métaux clés comme le platine et le palladium.

Prévision du prix du platine

En ce qui concerne le graphique 4H, nous voyons que le prix du platine a chuté à un creux de 884 $ ce mois-ci. Depuis lors, il a effectué un retour en force et a dépassé les importantes moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes. Les deux moyennes ont formé un schéma croisé haussier, qui est un signe haussier.

De plus, le platine a également dépassé la résistance clé à 901,90 $, le point le plus bas en février. Plus important encore, le graphique a formé un motif de tasse et de poignée inversé, qui est un signe baissier. Par conséquent, il est probable que les prix du platine reprennent la tendance baissière, le support initial étant de 900 $.

Prévision du prix du palladium

Le graphique 4H montre que le prix du palladium a formé un niveau de support solide à 1 206 $. Il a formé un motif à double fond, qui est généralement un signe haussier. Le métal s’est maintenant déplacé au-dessus du côté supérieur du canal descendant. Il a également dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. L’indice de force relative (RSI) s’est rapproché du niveau de surachat.

Par conséquent, il est probable que les prix du palladium continueront d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance important à 1 427 $, soit environ 10 % au-dessus du niveau actuel.

