L’USD/SEK s’effondre alors que des signes de divergence entre la Fed et la Riksbank apparaissent

Le taux de change USD/SEK a fortement plongé cette semaine. Il a chuté au cours des sept derniers jours consécutifs et est passé au niveau le plus bas depuis le 10 mai. La paire s’est effondrée de plus de 7,21 % par rapport au plus haut niveau de juin.

Hausse de l’inflation à la consommation en Suède

L’USD/SEK a continué de s’effondrer après les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’inflation globale est passée de 4,1 % en mai à 3,0 % en juin.

L’inflation sous-jacente est passée de 5,1 % en mai à 4,8 % en juin. Il est donc probable que l’inflation continue de baisser dans les mois à venir. Les analystes prévoient que l’inflation se rapprochera de l’objectif de 2,0 % de la Fed au cours des prochains mois.

Cela implique que la Fed décidera de suspendre les hausses de taux d’intérêt après avoir augmenté de 0,25 % en juin. En outre, les données de la masse salariale non agricole (NFP) de la semaine dernière ont montré que le marché du travail continuait de se ramollir.

Les autres actualités SEK est sorti vendredi lorsque la Suède a publié les dernières données sur l’inflation. Selon l’agence des statistiques, l’indice global des prix à la consommation est passé de 0,3 % en mai à 1,1 % en juin. Les économistes s’attendaient à ce que les données montrent que l’inflation a bondi à 0,8 %.

Cette augmentation s’est traduite par une augmentation d’une année sur l’autre de 9,3 %, supérieure à l’estimation médiane de 9,1 %. L’IPC à taux d’intérêt constants a augmenté de 6,4 % sur une base annuelle. Ces chiffres d’inflation signifient que l’objectif de la Riksbank est de 2,0 %.

Par conséquent, il est probable que la Riksbank poursuive la hausse des taux lors des prochaines réunions. La banque a relevé ses taux d’intérêt de 0,25 % à 3,75 %. Il a relevé ses taux de 0,25 % en avril 2022.

Analyse technique USD/SEK

Le taux de change USD/SEK a continué de baisser cette semaine. Il est passé sous le niveau de support important à 10,56, le niveau le plus bas du 19 juin. Dans le même temps, la paire est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Il a formé un motif triple sommet à ~ 11. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier.

La paire USD/SEK s’est déplacée sous la configuration nuageuse d’Ichimoku. Il est passé sous l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique est passé au niveau de survente. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 10.

