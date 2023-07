Le cours de l’action LAZR connaît une année terne : Luminar est-il un bon achat ?

sont en hausse d’environ 50 % depuis le début de l’année, mais ils restent inférieurs d’environ 33 % au point le plus élevé de l’année. Au total, le titre a plongé de plus de 80 % par rapport à son plus haut historique.

La croissance s’accélère

Luminar est une entreprise à croissance rapide évaluée à plus de 2,6 milliards de dollars. La société développe des technologies lidar qui devraient connaître une croissance rapide au cours des prochaines années. En conséquence, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise affiche une forte croissance au cours de la prochaine décennie.

Les revenus de Luminar en 2022 se sont élevés à plus de 40 millions de dollars, contre 31 millions de dollars l’année précédente. Les analystes s’attendaient à ce que le chiffre d’affaires de la société dépasse 80 milliards de dollars. Les données compilées par SeekingAlpha montrent que les analystes s’attendent à ce que ses revenus soient de 86 millions de dollars cette année. Ils le voient atteindre 256 millions de dollars en 2024 et 4,8 milliards de dollars en 2030.

C’est une excellente croissance pour une entreprise qui a commencé à expédier ses produits il y a quelques années. Les analystes estiment également que Luminar restera dans un territoire déficitaire au cours des trois prochaines années. Sa perte annuelle pour cette année sera de 77 cents par action suivie de 49 et 13 cents par action les deux années suivantes.

Par conséquent, pour une entreprise qui continue de brûler des liquidités, ce qui compte vraiment, c’est la solidité de son bilan. Dans ce cas, l’entreprise doit pouvoir financer sa croissance tout en évitant la dilution actionnariale.

Le trésor de trésorerie de Luminar est solide depuis un certain temps, mais il est en baisse. La société a terminé le dernier trimestre avec plus de 422 millions de dollars en liquidités et placements à court terme. La trésorerie s’élevait à plus de 89 millions de dollars tandis que les placements à court terme s’élevaient à plus de 322 millions de dollars.

Bien qu’il s’agisse d’un chiffre élevé, il est également inférieur aux 706 millions de dollars dont il disposait au même trimestre en 2022. Néanmoins, je pense que l’entreprise dispose des fonds dont elle a besoin pour financer sa croissance tout en évitant la dilution des actionnaires.

Quel avenir pour le cours de l’action LAZR ?

Luminar n’est pas très suivi à Wall Street. La plupart des analystes de Wall Street qui suivent la société ont abaissé leur objectif. Citigroup et Cowen ont abaissé leurs prévisions pour le titre à 18 $ et 10 $, respectivement. Les seuls analystes haussiers sont de Jefferies et Goldman Sachs.

Je pense que Luminar est une bonne entreprise qui devrait réduire ses pertes dans les années à venir. La société espère réaliser un bénéfice brut positif plus tard cette année. Je le vois aussi bien augmenter ses revenus au cours de la même période.

Par conséquent, ma note pour le cours de l’action LAZR est neutre avec un biais haussier. Je crois que les actions pourraient retester le sommet de 10,28 $ depuis le début de l’année plus tard cette année.