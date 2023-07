Le modèle croisé de la mort du cours de l’action Beazley indique plus de malheurs

Le cours de l’action Beazley (LON : BEZ) a sous-performé le marché cette année. Le titre a chuté de plus de 15 % cette année tandis que des sociétés comme Aviva et Legal & General ont chuté de plus de 7,25 % et 10,25 %. Toutes ces actions ont été à la traîne de l’indice FTSE 100.

Beazley contre Aviva, juridique et général, FTSE 100

Croissance continue

Copy link to section

Beazley est une société leader qui fournit des services d’assurance au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Il fournit des services tels que l’aviation, les imprévus, le cyber, les soins de santé et la responsabilité de gestion internationale, entre autres.

Beazley a vu son activité se développer ces dernières années. Ses primes brutes souscrites sont passées de plus de 4,6 milliards de dollars en 2021 à plus de 5,26 milliards de dollars. Les primes nettes souscrites de la société ont bondi à 3,87 milliards de dollars tandis que les revenus ont grimpé de 4 % à 3,46 milliards de dollars. Son bénéfice est ensuite passé de plus de 308 millions de dollars à 160 millions de dollars.

La déclaration commerciale la plus récente a révélé que ses primes brutes avaient bondi de 12 % pour atteindre plus de 1,37 milliard de dollars. Les primes nettes ont bondi de 24 % à plus de 1,06 milliard de dollars, tandis que les taux de prime sur les renouvellements ont bondi de 10 %. Son revenu net de placements s’élève à 104 millions de dollars.

La croissance des revenus de Beazley a été tirée par les risques immobiliers, les risques numériques et les cyberrisques. Cette croissance a été compensée par le ralentissement de la croissance des divisions des risques de spécialités et des risques MAP.

Les nouvelles les plus récentes de Beazley étaient une mise à niveau d’AM Best. Dans un communiqué, la société a relevé la perspective de la notation de crédit de l’émetteur (ICR) à long terme de stable à positive. Il a également confirmé la cote de crédit des syndicats Lloyd’s de la société.

Les analystes sont optimistes quant au cours de l’action de Beazley. La semaine dernière, les analystes de Berenberg ont réitéré leurs perspectives à 880p. De même, les analystes de JP Morgan, Morgan Stanley, Numis et Jefferies ont réitéré leurs opinions haussières.

Prévision du cours de l’action Beazley

Copy link to section

Graphique Beazley par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action BEZ a suivi une tendance baissière au cours des derniers mois. Au total, les actions sont passées d’un sommet de 680p à un creux de 560p. Il a également formé une croix de la mort, qui se produit lorsque les moyennes mobiles exponentielles sur 50 jours et 200 jours (EMA).

Par conséquent, alors que les analystes sont optimistes sur le titre, le schéma croisé de la mort indique une cassure baissière dans les prochains jours. La cassure sera confirmée si le prix passe sous le support à 554p. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 504p (plus bas du 20 mars).