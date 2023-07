La prévente de Chancer dépasse les 788 000 $ alors que les investisseurs parient gros sur la crypto-monnaie

Il existe des centaines de nouveaux projets à divers stades de développement. Cela dit, peu d’entre eux proposent des plateformes qui pourraient modifier le paysage d’une industrie déjà établie et florissante.

Chancer le fait – sous la forme d’une application peer-to-peer (P2P) décentralisée destinée à perturber complètement le marché mondial des paris. Il s’agit d’un marché qui devrait croître d’un TCAC de plus de 11 % au cours des sept prochaines années environ.

Les gains de croissance continus de la crypto-monnaie augmentent

La crypto-monnaie était dans un marché haussier cette semaine, évidemment stimulé par la victoire significative de XRP autour de l’affaire qui oppose Ripple à la SEC. Alors que l’euphorie qui a envahi les marchés s’est estompée, la victoire de Ripple, bien que partielle, a galvanisé l’industrie.

Au milieu de ce sentiment optimiste, les investisseurs sont conscients que les possibilités et les opportunités qui pourraient découler d’une plus grande clarté réglementaire sont immenses. Beaucoup se sont discrètement positionnés pour ce qui pourrait encore être le plus grand cycle haussier du marché.

En plus des pièces à grande capitalisation habituelles, une foule de pièces à petites capitalisations et de projets en cours de prévente offrent des scénarios de rendement attrayants. Chancer, qui est en prévente et se vend rapidement, pourrait être l’un de ces projets.

Mais qu’est-ce qui distingue ce projet des nombreux autres qui sont sur le point de se lancer juste à l’aube d’un marché haussier ?

Qu’est-ce que Chancer ?

En un mot, Chancer est une plateforme de paris basée sur la blockchain dont le modèle propriétaire pourrait dynamiser le prochain chapitre de croissance du secteur des paris et des jeux d’argent.

Selon leur livre blanc, n’importe qui sur la plateforme a une chance de jouer et de gagner selon ses propres règles. Les utilisateurs peuvent créer leurs marchés de paris à partir de n’importe quel événement avec un résultat déterminable, définir les cotes et jouer. Pas de bookmakers centraux et en plus – vous pouvez inviter votre famille, vos amis et n’importe qui d’autre sur la plateforme via une fonction Share2Earn.

Il ne s’agit donc pas simplement d’un autre projet de crypto-monnaie cherchant à surfer sur la prochaine vague haussière, mais d’un marché prédictif conçu pour voir les fonds revenir aux utilisateurs quotidiens. Cet écosystème sera alimenté par $CHANCER, un jeton utilitaire qui offre également d’autres opportunités de revenus passifs aux détenteurs.

$CHANCER est en cours de prévente et la première étape a presque épuisé son stock de jetons. Jetez-y un coup d’oeil ici.

L’approche unique de Chancer attire les investisseurs

La blockchain est déjà au cœur d’une liste sans cesse croissante d’applications qui changent le monde, et Chancer utilise cette nouvelle technologie pour apporter une approche véritablement décentralisée au marché des paris.

Comme détaillé dans leur livre blanc et souligné tout au long de leur feuille de route, prendre le contrôle des plus grandes plateformes de paris et de jeux d’argent au monde et le donner aux utilisateurs individuels est l’objectif déclaré de Chancer. Les statistiques montrent que de plus en plus de personnes trouvent les systèmes décentralisés plus lucratifs lorsque l’objectif est l’investissement. Le modèle de paris P2P de Chancer ne sera probablement pas si différent.

Il convient également de noter que la plate-forme n’est pas considérée comme un autre fournisseur du marché des jeux d’argent, mais comme un écosystème social où les utilisateurs partagent et obtiennent plus de valeur que de simplement placer des paris sur des événements. Les investisseurs pourraient également être encouragés par le fait que les opportunités de revenus passifs s’accompagnent d’une fonctionnalité de jalonnement offrant des récompenses dans le jeton natif $CHANCER.

Est-ce que $CHANCER s’annonce comme un projet d’investissement pour 2023 ? Cela semble probable, comme en témoigne l’intérêt massif pour sa plus grande étape à ce jour – la prévente qui pourrait atteindre 1 million $ au cours des prochains jours. Le projet a déjà levé plus de 788 000 $ et vise 15 millions $.

Le prix de prévente du jeton $CHANCER est de 0,01 $ aujourd’hui. Il passera à 0,011 $ à l’étape suivante et continuera d’augmenter tout au long de la vente de jetons. Actuellement, les options qui vous permettent d’acheter le jeton incluent ETH, BNB, USDT et BUSD.

Une fois la prévente de Chancer terminée, le jeton natif commencera à apparaître sur les échanges de crypto-monnaies. La feuille de route suggère que le jeton $CHANCER sera mis en ligne au troisième trimestre de 2023 en commençant par une cotation sur la plate-forme DEX leader Uniswap et au moins deux autres échanges de crypto-monnaies majeurs.

Le développement du produit se poursuivra au quatrième trimestre de 2023 avec l’application Chancer qui lancera ses fonctionnalités de création de marché, de paris virtuels et de diffusion en direct. Le lancement du réseau principal est prévu au premier trimestre de 2024.

Quels facteurs pourraient aider le prix de $CHANCER à l’avenir ?

Bien qu’il puisse sembler absurde de dire que Chancer pourrait apporter un rendement de 5x ou 10x l’investissement initial à court ou moyen terme, ce résultat n’est pas impossible. De nombreux joyaux ont explosé en valeur au fil des ans et l’approche unique de Chancer sur un marché qui devrait connaître une croissance régulière pourrait l’aider à refléter ou même à dépasser cela.

Ajoutez à ce mélange les perspectives actuelles sur la crypto-monnaie, avec l’attention et l’adoption grand public qui devraient monter en flèche, et des vents favorables de BlackRock et Fidelity qui attenden des approbations potentielles d’ETF Bitcoin. De nombreux pays et juridictions, y compris l’Union européenne via MiCA, préparent le terrain pour une réglementation appropriée.

Grâce à son approche unique des paris et de la croissance attendue de la crypto-monnaie, Chancer pourrait s’avérer être l’un des plus grands projets basés sur la blockchain à émerger en 2023. Les risques, comme pour tout investissement, sont là – en particulier si la plate-forme ne parvient pas à respecter son plan d’action. Cependant, le potentiel rendement pourrait être beaucoup plus attrayant.

Vous pouvez en savoir plus sur $CHANCER dès aujourd’hui en visitant Chancer.com.