USD/IDR : la roupie indonésienne sous pression alors que les exportations et les importations s’effondrent

Le taux de change USD/IDR a dérivé à la hausse lundi après que l’Indonésie a publié une nouvelle série de chiffres commerciaux faibles. La paire a bondi à 15 000, quelques points au-dessus du plus bas de vendredi dernier de 14 928.

Chute des exportations indonésiennes

L’Indonésie a été l’une des économies les plus dynamiques au cours des derniers mois. Le pays a profité du malaise croissant des fabricants chinois alors que les tensions avec les États-Unis augmentent.

En conséquence, de plus en plus d’entreprises diversifient leurs opérations en Indonésie, poussant les investissements directs étrangers (IDE) à un niveau record. Les flux d’IDE ont bondi de 20,2 % au premier trimestre pour atteindre plus de 11,87 milliards de dollars. La plupart de ces fonds provenaient de Singapour et de Hong Kong.

L’économie a progressé de 5,03 % au premier trimestre, ce qui est supérieur aux attentes des analystes. Cependant, un défi majeur pour l’économie est que les exportations sont en baisse.

Les données de l’agence de statistiques du pays ont montré que la croissance des exportations a chuté de 21,18 % en juin, pire que la baisse attendue de 18 %. Les exportations ont chuté au cours des trois derniers mois consécutifs.

La croissance des importations a également diminué, signalant que la demande indonésienne ralentissait. Les importations du pays ont chuté de 18,3 % en juin après avoir augmenté de plus de 14 % le mois précédent. Les importations ont chuté pendant tous les mois sauf un cette année. En conséquence, l’excédent commercial du pays s’est élevé à plus de 3,46 milliards de dollars.

Par conséquent, il y a de plus en plus de signes indiquant que la banque centrale indonésienne commencera à réduire les taux d’intérêt dans les mois à venir, comme je l’ai écrit ici. La banque a laissé ses taux inchangés à 5,75 % lors de sa réunion de juin puisque l’inflation est tombée à son objectif. Il a laissé les taux intacts au cours des cinq derniers mois consécutifs.

Une autre nouvelle importante est que l’Inde et l’Indonésie sont en pourparlers pour utiliser une monnaie commune pour le commerce transfrontalier.

Prévision USD/IDR

Graphique USDIDR par TradingView

Le prix USD / IDR a suivi une forte tendance haussière après être tombé à un creux de 14 608 en mai de cette année. Il a bondi à un sommet de 15 221 ce mois-ci, puis a subi un violent retournement à environ 15 000. Sur le graphique journalier, la paire se négociait aux moyennes mobiles (MA) sur 50 et 25 jours. Il est également légèrement au-dessus du niveau de support clé à 14 847, le niveau le plus bas du 2 février.

Par conséquent, la paire reprendra probablement la tendance haussière après les faibles données de l’Indonésie. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 15 221, le point le plus élevé ce mois-ci.