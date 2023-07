Chancer lève rapidement 794 000 $ lors de la première étape de sa tandis que les investisseurs en or se précipitent vers la crypto-monnaie

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

La possibilité de parier contre des pairs sur presque tous les événements est encore un élément qui n’existe pas sur les marchés prédictifs, sans parler d’e l’une activité se déroulant sur la blockchain. Cependant, Chancer rend cela possible et les investisseurs sont ravis. Alors que Chancer a ouvert sa prévente il y a un mois, le projet a déjà levé 794 045 $ dans la première étape. Ce rythme rapide de vente se produit alors que les investisseurs en or montrent un appétit accru pour les crypto-monnaies.

Les investisseurs en or demandent des crypto-monnaies

Le PDG de BlackRock, Larry Fink, note un appétit accru pour la crypto-monnaie parmi les investisseurs en or. Selon Fink, il y a eu une augmentation du nombre d’investisseurs en or qui s’interrogent sur le rôle de la crypto-monnaie.

Fink dit que la récente dépréciation du dollar par rapport à son appréciation au cours des cinq dernières années nécessite un produit de cryptographie international, les fonds négociés en bourse (les ETF remplissent ce rôle et répondent à un intérêt accru des investisseurs).

Les opinions de Fink sont influentes étant donné que BlackRock est la plus grande société de gestion d’actifs au monde. Le gestionnaire d’actifs de 8,5 billions $ a récemment déposé un dossier pour un ETF Bitcoin au comptant conformément à la demande des investisseurs.

L’intérêt accru pour la crypto-monnaie montre comment la nouvelle classe d’actifs révolutionne les marchés traditionnels. La possibilité de parier sur la blockchain et de donner aux investisseurs de nouvelles façons de gagner des fonds pourrait changer le paysage du secteur et profiter à des projets comme Chancer.

L’idée qui se cache derrière Chancer

Chancer est motivé par l’idée de donner aux investisseurs une vraie flexibilité dans le monde des paris plutôt que de s’appuyer sur les cotes, les marchés et les règles des bookmakers. Pensez à tout ce sur quoi vous voudriez parier : un ami gagnant à la loterie, le candidat X gagnant une élection ou un résultat probabiliste comme la pluie tombant le jour de Noël. Chancer permet de parier sur ces événements.

Les utilisateurs créent leur marché de paris, en utilisant un écosystème décentralisé qui leur permet de parier sur les événements sur lesquels ils veulent parier. Ils établissent leurs règles et cotes et déterminent comment réclamer les gains. En tant qu’application prédictive peer-to-peer, les investisseurs peuvent demander à des amis de rejoindre leurs marchés de paris ou de participer à ceux créés par d’autres.

En tant que plate-forme P2P, Chancer augmente le niveau de flexibilité des paris, élargit la portée de ce sur quoi les investisseurs peuvent placer des paris et introduit de nouvelles façons de gagner de l’argent. En tant que tel, Chancer est un acteur qui vise à perturber les marqueurs de paris traditionnels.

Quel est le modèle d’investissement de Chancer ?

Chancer n’est pas qu’une plateforme de paris. Les utilisateurs sont responsabilisés et incités à prendre part à la croissance de la plateforme. Outre les revenus des paris réussis, les utilisateurs gagnent de l’argent via la création et la participation aux marchés de Chancer. Les utilisateurs bénéficient de tarifs réduits pour les marchés qu’ils créent ou rejoignent.

Chancer représente également une opportunité de gagner un revenu passif. Les jetons peuvent être jalonnés, ce qui donne la possibilité de générer des rendements. Les revenus sont également générés à partir d’une fonctionnalité Share2Earn, qui vise à faire connaître et à rendre la plate-forme populaire auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

La feuille de route de Chancer

Chancer propose une feuille de route ambitieuse depuis la prévente jusqu’au moment où la plateforme deviendra pleinement opérationnelle. Après la prévente, la prochaine étape sera l’inscription du jeton sur Uniswap au troisième trimestre de 2023. La plate-forme devrait apparaître sur au moins deux échanges au troisième trimestre, la plate-forme bêta venant ensuite.

Le quatrième trimestre est celui qui verra le développement du produit commencer. Le testnet et les paris virtuels seront alors lancés. Le jeton sera également répertorié sur davantage d’échanges.

Le premier trimestre de 2024 inaugurera le réseau principal. La plateforme fera également l’objet d’audits pour vérifier son niveau de décentralisation. Chancer intégrera également Filecoin pour améliorer le stockage des données au premier trimestre de 2024.

Prédiction de prix pour Chancer

Sur la base de la feuille de route projetée, la valeur de Chancer pourrait commencer à augmenter au troisième trimestre. Cependant, c’est en 2024 que nous pourrions voir des gains plus soutenus, à mesure que le réseau principal sera lancé et que la plateforme deviendra disponible auprès d’un plus grand nombre d’investisseurs.

En supposant une augmentation des prix dans des pourcentages à trois ou quatre chiffres, un prix de 0,1 $ pourrait être atteint en 2024. Une poussée vers 0,1 $ ira de pair avec un intérêt croissant pour les paris, l’angle de la blockchain donnant à Chancer un avantage.