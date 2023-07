Prévision de prix pour AltSignals alors que Bitcoin et Ethereum voient un mouvement en forme de V

AltSignals a levé près de 1,2 million $ lors de sa prévente de jetons, avec des récits solides pour la crypto-monnaies et l’intelligence artificielle qui continuent d’éveiller l’intérêt des investisseurs.

Pendant ce temps, le marché de la crypto-monnaie a atténué une partie de l’exubérance qui a vu les taureaux faire grimper les prix après qu’une décision d’un juge américain a permis à Ripple de remporter une victoire partielle dans son affaire l’opposant à la SEC. Alors que XRP reste largement haussier avec plus de 55 % de gains au cours de la semaine dernière, Bitcoin et Ethereum se maintiennent à des niveaux clés.

Analystes concernant Bitcoin, prévisions de prix pour Ethereum dans un contexte de faible liquidité

Les analystes disent que ces mouvements en forme de V observées sur le marché des crypto-monnaies pourrait être le début d’une lente mouture dans des conditions agitées. Ils voient les prochains mois ressembler au marché pré-haussier de 2016 et de 2019-2020.

La chute de Bitcoin à des creux de 29 700 $ et d’Ethereum à 1 875 $ s’est reflétée sur les principaux altcoins. Mais le marché des crypto-monnaies a rapidement rebondi au-dessus des niveaux clés dans un mouvement en forme de V alimenté par la pression du côté acheteur pendant les heures de trading asiatiques mardi matin.

Les analystes de marché de Greeks.live notent une faible liquidité, un scénario dans lequel les prix sont sujets à des pics et des baisses en forme de V. En effet, avec des prix limités dans des fourchettes étroites, un petit élan dans les deux sens peut entraîner des baisses importantes ou des rebonds brusques.

Axel Adler Jr., analyste de données sur la plateforme d’analyse en chaîne CryptoQuant, a déclaré en parlant de Bitcoin :

« Le prix du Bitcoin s’est logé dans une fenêtre étroite au cours des trois derniers mois, et cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs clés : les détenteurs de pièces à court terme, les mineurs et la volatilité. Tous ces facteurs forment ensemble l’image actuelle du marché du Bitcoin, où le prix semble être « bloqué » dans une fourchette étroite. Cependant, comme toujours avec les crypto-monnaies, les changements peuvent se produire très rapidement, de sorte que les investisseurs et les traders doivent surveiller de près les métriques en chaîne pour rester informés des changements du marché. »

La plate-forme de données financières en chaîne Glassnode souligne que malgré les perspectives de prix actuelles, un certain nombre de mesures suggèrent un « afflux de capitaux lent mais régulier » vers BTC. Même dans ce cas, la prévision est que le marché pourrait enregistrer des conditions de marché agitées qui pourraient ressembler à des mouvements de prix comme celles observées au cours des périodes de baisse de 2016 et de 2019-2020.

Qu’est-ce que cela signifie pour AltSignals, un nouveau projet qui suscite un énorme intérêt via sa prévente de jetons ? Le meilleur endroit pour commencer est de comprendre ce qu’est ce projet et ce qu’il offre.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est une plateforme de trading qui permet aux traders d’accéder aux principaux signaux de trading afin qu’ils sachent quand acheter ou vendre des actions, des devises et des crypto-monnaies, parmi d’autres actifs du marché. La société propose actuellement son algorithme de trading à plus de 50 000 traders et plus de 1 500 abonnés VIP.

La plate-forme a été un succès depuis son lancement en 2017. Cependant, l’équipe cherche à ajouter une nouvelle couche alimentée par l’intelligence artificielle (IA), en réorganisant l’algorithme de trading propriétaire AltAlgo pour ce qui pourrait devenir la nouvelle norme de trading.

ActualizeAI est cette nouvelle couche, qui exploitera l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel pour augmenter à la fois la précision et la rentabilité des transactions pour les détenteurs de jetons natifs $ASI. Le jeton $ASI permet aussi de gagner de l’argent via le jalonnement, des tournois de trading ou encore en recupérant des récompenses pour avoir aider la plate-forme à se développer.

En ce qui concerne le jeton $ASI, la prévente a commencé il y a quelques semaines et pourrait voir tous ses jetons se vendre dans les semaines à venir alors que les investisseurs cherchant à exploiter la couche d’IA se déversent dans le projet.

L’IA est un grand avantage pour AltSignals

Le fait est qu’AltSignals se situe à une intersection clé entre deux tendances en vogue sur le marché aujourd’hui – la crypto-monnaie et l’IA.

Avec ce dernier qui devrait être au début de ce qui pourrait être un saut technologique et le premier étant « ici pour rester », les prédictions d’AltSignals sont que la réalisation de ses jalons pourrait coïncider avec une période de gains énormes pour son jeton alimenté par l’IA.

Les gains de prix pour ASI pourraient correspondre à des projections telles que celle de Morgan Stanley, qui a récemment prédit que Microsoft (NASDAQ : MSFT) pourrait voir jusqu’à 90 milliards $ de revenus provenant de l’IA d’ici 2025. Meta, Google et Nvidia parient également gros sur l’IA.

Prévision de prix pour AltSignals : ASI, peut-il atteindre 10 $ d’ici 2025 ?

Alors que le prix de prévente du jeton ASI augmentera à 0,02274 $ d’ici la fin de la quatrième étape, la période entre le T3 de 2023 et le T2 de 2024 pourrait le voir se négocier plus haut et atteindre des niveaux clés. Les dates mises en évidence sont celles où ASI sera mis en ligne sur les principaux échanges de crypto-monnaies (historiquement, le prix des jetons explose lorsqu’ils sont répertoriés sur des échanges tels que Binance et Coinbase) et le lancement d’ActualizeAI au public.

Si les conditions du marché s’alignent et que la demande pour les jetons ASI reste élevée, ses prix possibles pourraient atteindre 1 $ d’ici la fin de l’année 2023. À partir de là, des objectifs de 5 $ à 10 $ pour la fin de 2024 et le début de 2025 se concrétiseraient. Cela signifierait rendement de 5x, 10x par rapport au niveau psychologique de 1 $, ce qui n’est pas rare sur le marché des crypto-monnaies, en particulier pendant un marché haussier.