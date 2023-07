GBP/USD, EUR/GBP divergent alors que l’inflation à la consommation au Royaume-Uni plonge

L’inflation à la consommation et à la production au Royaume-Uni a chuté en juin, les prix de la plupart des articles ayant reculé. L’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 0,7 % en mai à 0,1 % en juin. Cette baisse a été plus prononcée que les 0,4 % estimés.

Feuillets d’inflation au Royaume-Uni

La baisse s’est traduite par une augmentation annuelle de 7,9 %, le niveau le plus bas depuis 2021. Elle était inférieure à l’estimation médiane de 8,2 % et aux 8,7 % précédents.

L’inflation sous-jacente à la consommation, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils, a chuté à 0,2 % (mensuel) et 6,9 % (annuel). La baisse a été pire que les 0,4% et 7,1% attendus.

Ces chiffres apporteront un certain soulagement à la Banque d’Angleterre (BoE), qui lutte depuis un certain temps contre l’inflation. Il a relevé les taux d’intérêt de zéro pendant la pandémie à 5,0 % actuellement.

Pourtant, l’inflation du pays reste supérieure à celle de la plupart des pays. Par exemple, l’inflation globale aux États-Unis est tombée à 3,0 % en juin. L’inflation de la zone euro a chuté à 5,0 %. L’inflation du pays est également nettement supérieure à l’objectif de 2,0 % de la Banque d’Angleterre.

L’inflation à la production a également diminué. Selon l’ONS, l’entrée de l’indice des prix à la production (IPP) a chuté de 2,7 % tandis que la production de l’IPP est tombée à 0,1 %.

Forte croissance GBP/USD

Graphiques EUR/GBP, GBP/USD

Les chiffres officiels de l’inflation au Royaume-Uni sont intervenus un jour après que Kantar a publié ses chiffres sur les prix des produits d’épicerie. Selon la société, les prix des épiceries ont chuté pour le quatrième mois consécutif en juillet. Ces prix ont chuté à 14,9 % en juin contre 16,5 % auparavant. Il s’agit de la plus forte baisse depuis mars.

Les tendances de l’inflation au Royaume-Uni ont coïncidé avec la force de la livre sterling. La paire GBP/USD a bondi de plus de 25 % par rapport à son plus bas niveau de 2022. De même, le taux de change EUR/GBP a chuté de plus de 6 % par rapport au plus haut de l’année dernière.

Une livre plus forte a un impact positif sur l’inflation puisque le Royaume-Uni importe la plupart de ses articles comme le pétrole brut et le gaz naturel.

Les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni sont arrivés environ deux semaines avant la réunion de la Banque d’Angleterre (BoE). La plupart des analystes s’attendent à ce que la banque relève ses taux d’intérêt de 0,25 % à 5,25 %. Le prix GBP/USD a plongé de plus de 70 points de base à 1,2945 après les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.