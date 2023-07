Shiba Memu : une crypto-monnaie liée à l’IA à surveiller en 2023 et au-delà

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

On dit que les grandes opportunités ne frappent jamais deux fois à la même porte. Aussi vrai que cela puisse être, Shiba Memu pourrait être l’une des meilleures crypto-monnaies de mème en 2023 et au-delà. Oubliez les jetons de mème très médiatisés alimentés par une arnaque à la bouilloire. Shiba Memu porte l’utilité et le mojo requis pour réussir dans une scène de mèmes. Mais qu’en est-il du jeton de mème qui a fait irruption dans une prévente il y a quelques jours et a permis de récolter plus de 994 000 $ ?

Lorsque Shiba Memu est mentionné, cela évoque des souvenirs de son prédécesseur Shiba Inu. De telles comparaisons apparaitront en raison de la connotation similaire « Shiba » liée à un chien japonais. Il est couramment utilisé comme thème ou symbole pour les crypto-monnaies telles que Shiba Inu et Dogecoin. Et donc Shiba Memu est une crypto-monnaie de mème.

Shiba Memu aspire à devenir le meilleur chien parmi ses pairs. Il se différencie en étant une crypto-monnaie de mème autonome. Le projet utilise l’IA pour gérer ses affaires. Comme vous le savez peut-être déjà, l’IA devient l’outil privilégié pour faire de grande choses avec peu. Il peut personnaliser les messages, extraire des données pour une analyse prédictive, et traiter et convertir des informations dans des formats utilisables.

En utilisant l’IA, Shiba Memu se commercialisera, surfera sur Internet pour trouver la publicité la plus créative et délivrera des messages personnalisés. Il peut générer des relations publiques autour de lui et affronter des pairs et créer un battage médiatique. L’équipe de Shiba Memu pense que le projet peut faire plus de travail que 100 agences de marketing combinées. Tout cela est possible car Shiba Memu ne dort jamais et travaille 24 heures sur 24. En tant que tel, le potentiel du projet est élevé, en raison de la puissance de l’IA.

Shiba Memu dispose également d’un tableau de bord IA. Les utilisateurs peuvent consulter les dernières campagnes marketing, poser des questions au robot d’IA via le tableau de bord et fournir des commentaires et des suggestions. Le logiciel peut également effectuer une analyse sentimentale pour prédire les mouvements futurs du marché pour un marketing personnalisé.

La prédiction concernant Shiba Memu en 2023 et 2024

Nous avons tous vu la puissance des crypto-monnaies qui sont à la mode. DOGE et Shiba sont quelques vieux chiens qui ont dépassé les attentes, au moins des nouvelles positives. Les deux crypto-monnaies sont devenues courantes, trouvant l’acceptation dans les magasins. PEPE est apparu au cours de l’année, augmentant de plusieurs pourcentages par la suite.

Shiba Memu a l’avantage d’être alimenté par l’IA et de porter une utilité au-delà d’une simple étiquette de mème. Les utilisateurs trouveront utile d’interroger et d’obtenir des réponses à jour. L’IA permet également de jalonner et de faire du profit grâce à un pool de liquidités.

Avec ce qui précède, la prédiction pour le jeton est énorme. Cependant, 2023 arrive trop tôt, car le jeton commencera à être coté sur les principales bourses centralisées au troisième trimestre de 2024. C’est à ce moment-là que le jeton exploitera les liquidités de nombreux utilisateurs et investisseurs, permettant au prix de monter en flèche. À partir de là, une prédiction prudente est une augmentation de prix en pourcentage à quatre chiffres en 2024. Mais attendez ! Serait-ce le bon moment pour investir dans Shiba Memu ?

Dynamique des prix du Shiba Memu. Est-ce que ça vaut le coup d’acheter maintenant ?

Alors que Shiba Memu n’est qu’en prévente, son prix est toujours plus élevé. Le prix de la crypto-monnaie augmente chaque jour à 18 h GMT. La prévente se terminera dans 8 semaines.

Au cours de la période de prévente de 8 semaines, les premiers acheteurs ont accès à des prix réduits. La prévente a commencé à 0,011125 $ et coûte actuellement 0,014500 $. À la fin des huit semaines, le prix du jeton SHMU sera de 0,0244 $.

Même avec notre prévision d’une flambée potentielle des prix en 2024, l’achat du jeton au début de la phase de prévente en vaut la peine. Le prix est bas et les détenteurs pourraient sourire alors que le jeton verra son prix augmenter au cours de la prévente et lors de sa cotation en 2024.