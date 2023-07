Le cours de l’action Blackstone forme une croix dorée : amélioration de la notation, hausse de 10 %

La reprise du cours de l’action Blackstone (NYSE : BX) s’est accélérée après que la société a publié de solides résultats financiers. Les actions ont atteint un sommet de 108 dollars jeudi, le plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Il a bondi de plus de 51 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

Les actifs atteignent 1 000 milliards de dollars

Blackstone a réalisé de solides performances au cours de la dernière décennie. D’une part, le total des actifs sous gestion (AUM) de la société s’élevait à plus de 88 milliards de dollars en 2008. Ils ont maintenant atteint un niveau record de plus de 1 billion de dollars.

En conséquence, son chiffre d’affaires a augmenté au cours des derniers mois. Le chiffre d’affaires total est passé de 6,5 milliards de dollars en 2013 à plus de 8 milliards de dollars. Sa meilleure année a été en 2021, lorsque ses revenus ont grimpé à plus de 21 milliards de dollars.

Blackstone a publié jeudi des résultats financiers mitigés. Son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 2,35 milliards de dollars, soit environ 43,4 % de moins que ce qu’il a réalisé à la même période l’an dernier. Le chiffre d’affaires était d’environ 51,66 millions de dollars inférieur aux estimations.

Les entrées totales de Blackstone ont bondi de 30 milliards de dollars au deuxième trimestre et de plus de 158 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. Cette croissance a été tirée par son activité de crédit aux particuliers. Il a maintenant près de 200 milliards de dollars en poudre sèche.

Blackstone est en position de force pour aller de l’avant. D’une part, la société dispose désormais de plus de 200 milliards de dollars de poudre sèche qu’elle commencera à déployer à mesure que les conditions du marché s’amélioreront. De plus, il y a des signes que la conclusion d’accords d’entreprise fait un retour à mesure que l’inflation diminue.

Pour Blackstone, le plus grand catalyseur est son actif total croissant puisque la société tire la majeure partie de son argent des frais. Et ces frais sont généralement liés à son actif total. Plus important encore, la société étend ses activités aux activités d’assurance à faible volatilité et au crédit privé. Dans un communiqué, Jon Gray de la société a déclaré :

« Dans le canal de l’assurance de 40 000 milliards de dollars, nous gérons aujourd’hui 174 milliards de dollars. Les entrées de ce canal ont dépassé 7 milliards de dollars au deuxième trimestre, dont plus de 4 milliards de dollars provenant de nos quatre principaux clients.

Prévision du cours de l’action Blackstone

Le cours de l’action Blackstone a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Le titre a dépassé le niveau psychologique clé à 100,21 $ (plus haut de février). Plus important encore, les actions ont formé une croix dorée, lorsque les moyennes mobiles (MM) sur 50 et 200 jours font un croisement haussier.

Par conséquent, les actions continueront probablement de monter en flèche alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 118,25 $ (plus haut du 3 juin 2022). Ce prix est d’environ 10% supérieur au prix actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.