Chevron vient de faire deux grandes annonces : en savoir plus

Les actions de Chevron Corporation (NYSE : CVX) se négocient après que le géant du pétrole et du gaz a fait deux grandes annonces ce matin.

Chevron nomme un nouveau directeur financier

Tout d’abord, le géant de l’énergie a déclaré Pierre Breber – son directeur financier prendra sa retraite l’année prochaine et a nommé Eimear Bonner comme son successeur. Bonner est actuellement directeur technique de Chevron Corporation.

La multinationale a également déclaré qu’il n’était plus obligatoire pour le PDG Mike Wirth de prendre sa retraite à 65 ans. Sur « Squawk on the Street » de CNBC, le directeur général a déclaré aujourd’hui :

Nous avons une bonne dynamique commerciale. Je suis ravi de continuer à diriger Chevron pour offrir des rendements plus élevés à nos actionnaires et un système énergétique à faible émission de carbone pour le monde.

Lundi, Chevron a également annoncé de solides résultats préliminaires pour son deuxième trimestre fiscal. Au moment où nous écrivons, le stock de pétrole est en baisse de 13 % pour l’année.

Chiffres notables dans les résultats préliminaires de Chevron au T2

Chevron Corporation a déclaré avoir conclu son dernier trimestre avec un bénéfice de 6,0 milliards de dollars, ce qui se traduit par 3,08 dollars par action sur une base ajustée.

En comparaison, les analystes étaient à 2,97 $ par action. Selon le PDG Wirth :

Nous décarbonons les activités pétrolières et gazières, réduisons l’intensité carbone de chaque baril et investissons dans le captage et le stockage du carbone, l’hydrogène, les carburants renouvelables et d’autres technologies que nous souhaitons développer.

Il a cependant réitéré que l’économie mondiale ne peut pas réduire sa dépendance aux combustibles fossiles de si tôt. Plus tôt cette année, Chevron a annoncé qu’il achèterait PDC Energy pour 6,3 milliards de dollars – une acquisition qui devrait être finalisée le mois prochain.

La production atteint un niveau record dans le bassin permien

Chevron a annoncé une production record dans le bassin permien – en hausse de 11 % au deuxième trimestre, selon le communiqué de presse.

Pourtant, son bénéfice trimestriel a diminué à la fois séquentiellement et d’une année sur l’autre, les prix du pétrole ayant considérablement baissé. Le PDG Wirth a ajouté :

La discussion que nous avons avec l’administration est de savoir comment trouver l’équilibre afin que nous ne nous concentrions pas sur un aspect, que ce soit l’abordabilité, la fiabilité ou l’environnement que nous avons perdu l’intrigue sur les autres. Nous devons garder les trois en vue.

La société pétrolière et gazière a retourné un record de 7,2 milliards de dollars aux actionnaires au cours de son deuxième trimestre fiscal. Wall Street a actuellement une note consensuelle de « surpondération » sur les actions de Chevron.