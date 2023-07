Ether: l’activité fournit une doublure argentée au milieu de la fuite des capitaux

La position réglementaire de plus en plus hostile envers la cryptographie aux États-Unis a suscité une incertitude croissante dans le secteur.

Au milieu de cette tempête, Ethereum occupe une position intéressante. Il a été omis de la liste des jetons que la SEC avait nommés comme titres dans le procès de Binance en juin, qui comprenait Solana (SOL), Polygon (MATIC) et Cardano (ADA). Le président de la SEC, Gary Gensler, avait également esquivé les questions de savoir s’il s’agissait d’un titre.

Il semblait se trouver dans une zone grise – certainement pas aussi sûr que Bitcoin semble l’être des mâchoires de la redoutable étiquette de sécurité, mais dans une bien meilleure position que la plupart des jetons opérant dans l’espace DeFi. Sa chute et sa hausse après la décision (principalement) positive sur la phase des titres Ripple l’ont encore démontré.

Cependant, malgré les difficultés réglementaires et la ponction sur le marché de la cryptographie dans son ensemble au cours des dix-huit derniers mois (même après le rallye de secours en 2023, les prix sont encore bien en deçà de leur pic), il y a des raisons d’être quelque peu optimiste lors de l’évaluation des données sous-jacentes pour Ether. D’un autre côté, certains facteurs devraient également inciter à la prudence.

L’activité reste résiliente

Copy link to section

Les luttes de Crypto l’année dernière ne sont pas un secret. Prévenu de la falaise par l’ effondrement surprenant de l’écosystème Terra, la crypto a continué à tomber. Alors que les investisseurs ont pu constater de visu à quel point la cryptographie se situe à l’écart du spectre des risques, le secteur a été ravagé alors que les banques centrales passaient à une politique monétaire stricte.

Les prix ont chuté, les volumes ont été décimés et les capitaux ont fui le système. L’ETH n’était pas à l’abri, passant de son sommet de près de 4 900 dollars en novembre 2021 à près de trois chiffres, avant de remonter à près de 1 900 dollars aujourd’hui. Le graphique ci-dessous trace cette action des prix par rapport au rendement des bons du Trésor à 2 ans, qui démontre les attentes de rendement (présentées sur une échelle inversée), soulignant comment l’actif a lutté alors que les rendements ont explosé.

Mais malgré ce retrait gigantesque, lorsque l’on examine les données en chaîne, l’activité sur Ethereum a été plus résistante que ce à quoi on aurait pu s’attendre.

Les transactions ont chuté tout au long de l’année dernière, avec une tendance à la baisse constante, passant d’environ 1,3 million de transactions par jour au niveau record de l’ETH/USD en novembre 2021 à environ 1 à 1,1 million au début de 2023, où elles sont restées depuis.

Cela signifie que les transactions sont inférieures d’environ 20 % aux niveaux de novembre 2021. Pourtant, en regardant le prix, Ether est à plus de 60% de son sommet. Il s’agit d’une relation plus inélastique que certains ne l’auraient prédit, et bien que le marché baissier ait évidemment été horrible, il peint en quelque sorte une doublure argentée.

La faisabilité à long terme d’Ether sera toujours basée sur son utilisation – plus les gens utilisent Ethereum, plus les frais sont payés, plus le rendement du jalonnement est gagné, plus l’Ether est brûlé. En bref, plus Ether réussit.

Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’Ether a eu une bonne année. Il reste fortement déficitaire pour quiconque a acheté sur le marché haussier hystérique. De plus, en regardant la valeur totale verrouillée (TVL) sur la plate-forme, qui peut être considérée comme un autre indicateur de l’état du réseau, les perspectives sont moins roses.

TVL est en baisse de 77% par rapport à son sommet, un prélèvement de 85 milliards de dollars. Bien qu’une grande partie de cela soit due à des jetons et des protocoles hautement spéculatifs sans réelle utilité sautant sur le train Ether avant d’être emportés l’année dernière, le recul est sévère et montre à quel point DeFi a été durement touché. Même en évaluant la TVL en termes d’ETH plutôt qu’en dollars, la baisse est significative.

Régulation

Copy link to section

Cela nous ramène à la réglementation. L’avenir de DeFi, et dans une large mesure d’Ethereum, pourrait reposer sur la tokenisation des actifs. Les actifs du monde réel, tels que les actions et les obligations, font depuis longtemps rêver, les passionnés jurant que c’est l’avenir.

Si cela doit se produire, les régulateurs devront s’impliquer. Afin d’ouvrir l’accès au monde domicilié à la blockchain pour le trad-fi, des cadres clairs doivent être mis en place. En ce sens, la bataille réglementaire représente une bataille cruciale pour l’avenir de DeFi.

Cela peut prendre des années à se jouer, mais au moins il y a maintenant un mouvement vers la création d’une image plus claire, à commencer par la décision Ripple. Il reste encore un long chemin à parcourir (à la fois pour l’affaire Ripple et pour l’industrie de la blockchain dans son ensemble), mais il semble inévitable que les législateurs créent enfin un cadre formel autour du secteur.

Quoi qu’il en soit, si l’utilisation d’Ethereum continue de rester résiliente, il y aura des jours meilleurs à venir. Mais pour l’instant, les barrières restent levées.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.