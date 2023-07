Naira nigérian (USD/NGN) : la monnaie sur les nerfs avant une nouvelle hausse

Le naira nigérian est resté nerveux mardi matin alors que les investisseurs attendaient la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la banque centrale du pays. Le taux de change officiel USD/NGN s’est établi à ~800, quelques points en dessous du sommet de 820 depuis le début de l’année. D’autre part, le taux du marché noir a atteint un niveau record à mesure que l’écart entre les deux s’élargit.

La banque centrale nigériane conclura sa réunion mardi et procédera à une nouvelle hausse des taux d’intérêt dans le but de lutter contre la flambée de l’inflation. Cette réunion intervient à un moment difficile pour l’économie nigériane.

La monnaie nigériane a plongé tandis que l’inflation a atteint un niveau record. Les données montrent que le taux de change officiel par rapport au dollar a commencé l’année à 450. Cela signifie que les Nigérians ayant des économies en naira ont vu la valeur de leurs avoirs chuter. La dépréciation du naira a également entraîné une réduction indirecte des salaires tandis que l’inflation a entraîné une taxe indirecte.

L’inflation au Nigeria a bondi. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation est passée à plus de 20 %. Et cela pourrait s’aggraver après que la principale compagnie pétrolière et gazière ait augmenté les prix de 16% comme je l’ai écrit ici . Dans un rapport, Fitch a averti que l’inflation au Nigeria serait en moyenne de 25,1 % cette année. Ça disait:

“Ces réformes exerceront une pression à la hausse significative sur les prix à la consommation au deuxième semestre 2023, avec une inflation fixée à 25,1% en moyenne en 2023, le taux annuel le plus élevé depuis les années 1990. Cela érodera davantage le pouvoir d’achat des consommateurs, assombrissant les perspectives de la consommation privée.

Les Nigérians ont également vu le coût de l’emprunt s’accélérer. Les taux d’intérêt sont passés de 11,50 % en mars 2022 à 18,50 %. Les analystes pensent que la banque procédera à une autre hausse de taux de 50 points de base dans sa tentative de sauver le naira qui s’effondre.

Les mesures mises en place par le gouvernement nigérian seront positives à long terme. Par exemple, laisser le naira nigérian flotter librement encouragera les entreprises internationales à devenir la plus grande économie d’Afrique. Dans le même temps, la fin des subventions pétrolières contribuera à maîtriser la dette du pays.

À court terme, cependant, nous pensons que le taux de change USD/NGN continuera de s’envoler alors que le naira nigérian plonge. Le taux officiel pourrait chuter à 900 dans les mois à venir.

