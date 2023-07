USD/ILS : analyse du shekel alors que Moody’s met en garde contre les manifestations israéliennes

Le shekel israélien s’est affaibli cette semaine alors que les manifestations violentes se poursuivaient dans le pays. Le taux de change USD/ILS est passé d’un minimum de 3,5531 le 19 juillet à un maximum de 3,7213 alors que les traders évaluent l’impact de ces protestations.

Moody’s met en garde contre les manifestations

Copy link to section

Israël a sombré dans le chaos après que le Parlement a adopté le projet de loi controversé de refonte judiciaire poussé par Benjamin Netanyahu. Cette situation est devenue la pire crise en Israël depuis des années et elle pourrait s’aggraver.

Le gouvernement estime que ces nouvelles règles sont nécessaires pour réduire le pouvoir d’un tribunal considéré comme très militant qui défend l’agenda de gauche. Les critiques, en revanche, pensent que le projet de loi paralysera le tribunal et contribuera à saper les groupes minoritaires.

https://www.youtube.com/watch?v=4qfpdvUDnzU

L’impact de ces manifestations sur l’économie israélienne n’est pas clair. Dans une note, les analystes de Moody’s ont averti que les manifestations représentaient un risque important pour l’économie. Il s’attend maintenant à ce que l’économie croît de 3 % en 2023 et 2024. La note n’incluait pas l’effet négatif d’une crise prolongée.

La plupart des agences de notation de crédit, dont Fitch, S&P Global et Moody’s, ont réaffirmé que la cote de crédit du pays était stable. Ils estiment néanmoins que ces protestations pourraient conduire à une plus grande faiblesse de l’économie.

Pendant ce temps, la Banque d’Israël a maintenu ses taux d’intérêt à 4,75 % en juillet, mais a averti qu’elle pourrait reprendre la hausse si l’inflation restait plus élevée pendant un certain temps. Ce taux était le plus élevé depuis 2006. Le gouverneur de la banque centrale a déclaré :

“Si nous constatons que l’environnement ne converge pas comme nous le pensions … nous n’hésiterons pas à continuer à augmenter le taux d’intérêt. Nous estimons que nous devrons maintenir le taux d’intérêt à un niveau assez élevé pendant un certain temps.”

Analyse technique USD/ILS

Copy link to section

Graphique USD/ILS par TradingView

Le dollar par rapport au shekel israélien est dans une tendance haussière depuis un certain temps. La paire a formé un canal ascendant qui est représenté en noir. Ce canal relie les niveaux les plus bas et les plus hauts depuis août de l’année dernière.

Il s’est déplacé légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 25 jours et de 50 jours tandis que le MACD flâne au point neutre. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent la partie supérieure du canal à 3,80.