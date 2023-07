La capitalisation boursière de Worldcoin (WLD) dépasse 255 millions de dollars quelques jours après son lancement: voici comment l’acheter aujourd’hui

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Lorsque le jeton Worldcoin (WLD) a été lancé il y a deux jours, tout le monde de la crypto-monnaie s’est enflammé et les échanges cryptographiques se sont alignés pour répertorier la nouvelle crypto-monnaie.

Le jeton a bondi de 70% minutes après son lancement, bien que la tendance haussière se soit depuis dissipée. La principale raison de la lenteur actuelle du prix de WLD peut être attribuée aux préoccupations soulevées par le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, concernant la centralisation et la confidentialité. Il est également préoccupant de voir que la crypto-monnaie a des liens avec Sam Bankman-Fried et Three Arrows Capital de FTX.

Des investisseurs, dont les groupes de capital-risque Andreessen Horowitz et Khosla Ventures, l’entrepreneur Internet Reid Hoffman et Sam Bankman-Fried, ont investi environ 250 millions de dollars dans le projet Worldcoin.

Où acheter du Worldcoin en ce moment

Le Worldcoin (WLD) vaut-il la peine d’être acheté ?

Indépendamment des préoccupations soulevées par un éventail de gourous de la crypto, dont Vitalik Buterin, Worldcoin (WLD) crée une opportunité passionnante pour les investisseurs en crypto, d’autant plus qu’il est connecté à la technologie de l’intelligence artificielle, qui fait actuellement parler de lui.

Immédiatement après son lancement, le jeton Worldcoin (WLD) a grimpé jusqu’à 3,58 $ avant de chuter à 1,92 $ du jour au lendemain avant de rebondir à son prix actuel.

La baisse des prix du jour au lendemain a été attribuée au malaise de la communauté crypto à propos du projet, qui utilise des unités matérielles connues sous le nom d’Orbs pour identifier les personnes et prouver qu’elles sont humaines en scannant leurs iris. Bien que pouvoir vérifier une personne de cette manière fasse partie intégrante de la nouvelle économie numérique à une époque où l’IA est intégrée dans la société, l’invasion de la vie privée et de la sécurité des personnes suscite des inquiétudes.

Pourquoi parle-t-on autant de Worldcoin ?

Worldcoin fait la une des journaux pour son utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier les individus en scannant leurs yeux.

Le jeton est également connecté à Sam Altman, le PDG d’OpenAI, qui est la société à l’origine du désormais très populaire chatbot ChatGPT alimenté par l’IA.

Worldcoin prétend être un protocole “d’identité numérique préservant la confidentialité” construit sur la solution Ethereum L2 Optimism (OP). Il permet aux utilisateurs d’obtenir un WorldID via la vérification biométrique Orb et une crypto-monnaie appelée WLD.

Airdrop de Worldcoin : les détails

Worldcoin a été lancé lundi avec un airdrop de 43 millions de jetons pour plus de 2 millions d’inscriptions.

Le jeton WLD avait un approvisionnement initial de 10 milliards, dont 75 % étaient attribués à la communauté, 9,8 % étaient distribués à l’équipe de développement et 13,5 % étaient donnés aux investisseurs de Tools for Humanity.

Il a été confirmé que plus de 2 millions de premiers membres de la communauté ont eu accès à plus de 43 millions de jetons WLD. Plus de 90 000 adresses sont éligibles pour le largage aérien de Worldcoin, la plupart d’entre elles recevant environ 25 jetons WLD chacune selon la société de recherche blockchain 0xScope.

Le projet de crypto-monnaie Worldcoin est co-fondé par Sam Altman aux côtés d’Alex Blania.

