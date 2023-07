Les actions de PacWest bondissent de 30% sur un accord de rachat de 1,1 milliard de dollars

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

PacWest Bancorp (NASDAQ : PACW) a ouvert 30 % aujourd’hui après que Bank of California Inc (NYSE : BANC) a annoncé qu’elle achèterait la société bancaire commerciale pour 1,10 milliard de dollars.

Détails de la fusion PacWest-Banc de Californie

La fusion entièrement en actions remplacera chaque action de PacWest par 0,6569 action de Banc of California.

Jared Wolff – le directeur général de Banc of California continuera à diriger la société fusionnée, selon le communiqué de presse. Réagissant à l’annonce, l’analyste de Raymond James, David Long, a déclaré :

Nous pensons que la vente de PacWest est logique pour les actionnaires compte tenu des nombreuses difficultés auxquelles la banque a été confrontée depuis la panique bancaire de mars.

Une fois la transaction terminée, PacWest opérera sous la bannière Banc of California. “BANC” est également en hausse après les nouvelles de ce matin.

PacWest a terminé son deuxième trimestre avec une perte de 207 millions de dollars

Les nouvelles boursières arrivent quelques heures seulement après que PacWest a annoncé une perte de 207,4 millions de dollars pour son deuxième trimestre financier. Il a également vendu le mois dernier un portefeuille de prêts prêteurs-financiers à Ares Management, comme Invezz l’a rapporté ici.

Selon le communiqué de presse, la société fusionnée disposera de 30,5 milliards de dollars de dépôts, de 25,3 milliards de dollars de prêts et de 36,1 milliards de dollars d’actifs. L’analyste de Raymond James a également déclaré aujourd’hui :

L’opération marque une transformation structurelle pour BANC et accélère son évolution, avec un profil de rentabilité nettement amélioré à la sortie de 2024.

PacWest et Banc of California détiendront respectivement 47% et 34% de la société commune. 19% supplémentaires appartiendront à Centerbridge et Warburg qui ont pleinement engagé 400 millions de dollars en fonds propres dans la fusion.