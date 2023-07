Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Shell PLC (LON : SHEL) est dans le rouge ce matin après avoir annoncé une baisse significative d’une année sur l’autre de ses bénéfices au deuxième trimestre.

Shell blâme la baisse des prix du pétrole et du gaz

Copy link to section

À 5,07 milliards de dollars, ses bénéfices ajustés ont non seulement baissé de plus de 50 % par rapport à il y a un an, mais ont également raté le consensus de Street d’environ un demi-milliard de dollars.

Shell a attribué la douceur principalement à la baisse des prix du pétrole et du gaz. Pourtant, sur « Squawk Box Europe » de CNBC, le PDG Wael Sawan a déclaré aujourd’hui :

Nous avons une stratégie de transition énergétique équilibrée. Nous nous concentrons sur la création de plus de valeur avec moins d’émissions. Nous continuerons à tirer tous les leviers pour générer de la valeur [et] continuerons à atteindre nos objectifs ambitieux de réduction des émissions.

Les autres raisons invoquées pour la baisse des bénéfices comprennent des volumes plus faibles, des marges de raffinage plus faibles et une faiblesse du commerce et de l’optimisation du GNL.

Shell lance un nouveau programme de rachat

Copy link to section

Néanmoins, Shell a annoncé qu’elle rachèterait pour 3,0 milliards de dollars de ses actions au troisième trimestre. Selon le chef de l’exécutif :

La façon dont nous serons en mesure de gérer l’entreprise à travers la transition énergétique est de fournir des rendements aux actionnaires et de le faire de manière évolutive pour les années à venir.

À la fin de son troisième trimestre, le géant de l’énergie lancera probablement un nouveau programme de rachat d’actions d’au moins 2,5 milliards de dollars, selon le communiqué de presse.

Jeudi, il a également annoncé un dividende trimestriel de 0,331 $ par action contre 0,25 $ par action il y a un an. L’action Shell se négocie actuellement au même prix auquel elle a commencé l’année.

Quoi d’autre était remarquable dans le rapport Q2 de Shell

Copy link to section

Parmi les autres chiffres notables de la mise à jour trimestrielle, citons 15,13 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, en hausse de 7,0 %. Les analystes avaient plutôt appelé à 14,62 milliards de dollars. Le PDG Sawan a ajouté :

Nous avons annoncé une réduction des dépenses d’exploitation de 2 à 3 milliards de dollars. Cela se traduira par une croissance annuelle des flux de trésorerie disponibles par action d’environ 10 % d’ici à 25 ans. Ce sera un argument d’investissement convaincant pour nos actionnaires.

À 3,13 milliards de dollars, le bénéfice net a enregistré une baisse de 64 % d’une année sur l’autre liée en partie à 1,7 milliard de dollars de charges de dépréciation et de reprises.

Wall Street a actuellement une note consensuelle de “surpondération” sur l’ action Shell.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.