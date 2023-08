USD/THB : le baht thaïlandais hésite alors que la Banque de Thaïlande procède à une dernière hausse

Le taux de change USD/THB a légèrement reculé mercredi, les investisseurs ayant réagi à la dernière décision sur les taux d’intérêt de la banque centrale de Thaïlande. La paire a reculé à un plus bas de 34,25, quelques points en dessous du plus haut de lundi de 34,42.

Hausse des taux en Thaïlande

La Banque de Thaïlande a conclu sa réunion mercredi et a décidé de relever les taux d’intérêt de 25 points de base. Elle a fait passer les taux de 2,0 % à 2,25 % alors que la reprise économique se poursuivait. Dans un communiqué, la banque centrale a déclaré que l’inflation continuait de baisser et se rapprochait de la fourchette cible de la banque.

Les chiffres économiques les plus récents ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays a chuté à 2,96 % en juin, le niveau le plus bas en plus de 20 mois. Le pays a également réduit ses prévisions d’inflation pour l’année entière entre 1% et 2%, contre 1,7% et 2,7% auparavant.

Dans sa déclaration, la banque centrale de Thaïlande a averti que l’économie du pays ralentissait en raison du ralentissement de la demande intérieure et extérieure. Cependant, la banque s’attend à ce que l’économie se redresse progressivement en raison du tourisme et de la consommation privée. La déclaration ajoute :

“Les risques inflationnistes à la hausse découlent de la hausse des prix des denrées alimentaires dans un contexte d’épisode El Nino plus grave qui pourrait accélérer la répercussion des coûts dans le contexte d’une expansion économique continue.”

La plupart des analystes estiment que la Bank of Thai a maintenant terminé la hausse des taux d’intérêt. Ces analystes incluent ceux de HSBC et OCBC.

La paire USD/THB a également reculé après la décision de Fitch Ratings de réduire la cote de crédit de l’Amérique, comme je l’ai écrit ici . Dans sa déclaration, l’agence a averti que la dette et les déficits publics américains devenaient incontrôlables. Il voit les déficits budgétaires grimper à 6,5% du PIB en 2025.

Au total, les estimations montrent que la dette américaine atteindra plus de 50 000 milliards de dollars au cours des prochaines années. C’est un chiffre énorme pour un pays qui rapporte moins de 5 000 milliards de dollars de recettes fiscales fédérales chaque année.

Analyse technique USD/THB

Le taux de change entre l’USD et le baht thaïlandais a évolué latéralement ces derniers jours. Sur le graphique journalier, la paire se situe légèrement au-dessus de la ligne de tendance ascendante qui relie les niveaux les plus bas depuis janvier de cette année.

Dans le même temps, la paire s’est déplacée légèrement en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 25 jours et 50 jours. De plus, le MACD est tombé en dessous du point neutre tandis que le prix est en dessous de l’importante résistance à 35,38, le point le plus élevé de mars.

Par conséquent, les perspectives pour la paire USD/THB sont neutres pour le moment. Le premier scénario est celui où il passe sous la ligne de tendance ascendante et passe à 34. L’autre scénario est celui où la paire rebondit et teste à nouveau le point de résistance à 35,38.

