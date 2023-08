Le recruteur britannique PageGroup a enregistré un profit de 45 % au premier semestre

PageGroup PLC (LON: PAGE) affirme que l’incertitude macroéconomique a porté un coup dur à ses bénéfices au cours des six premiers mois de l’année.

Le chiffre d’affaires de PageGroup a légèrement augmenté au premier semestre

La société de recrutement a terminé le premier semestre avec un bénéfice avant impôt de 63,3 millions de livres sterling (80,7 millions de dollars), soit une baisse d’environ 45 % d’une année sur l’autre. Nicholas Kirk – son directeur général a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse :

Les conditions difficiles se sont poursuivies au premier semestre, avec des niveaux de confiance des candidats et des clients plus faibles, ce qui a entraîné des retards dans la prise de décision et des candidats plus réticents à accepter les offres.

PageGroup a vu ses recrutements temporaires surpasser ses recrutements permanents au premier semestre. À 1,03 milliard de livres sterling, son chiffre d’affaires a augmenté de 3,0 % par rapport à la même période l’an dernier.

Au moment de la rédaction, l’ action britannique est en baisse d’environ 5,0 % par rapport au début de 2023.

PageGroup a encore augmenté son dividende aujourd’hui

PageGroup a attribué la faiblesse du premier semestre principalement au Royaume-Uni, à l’Asie-Pacifique et aux Amériques. Mais son bénéfice en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique – son plus grand marché – est resté dans le vert.

Du côté positif, la société britannique a déclaré qu’elle continuait de voir 137,6 millions de livres sterling de bénéfice d’exploitation cette année. Selon le PDG Nicholas Kirk :

Nous avons un modèle d’entreprise diversifié, un bilan solide, notre base de coûts peut être ajustée rapidement pour correspondre aux conditions du marché. [Donc], nous pensons que nous allons continuer à bien performer malgré l’incertitude.

La société cotée à Londres a également augmenté son acompte sur dividende de 4,5% ce matin à 5,13 pence par action. Il a également annoncé lundi un dividende spécial de 15,87 pence.

