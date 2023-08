L’indice DAX 40 glisse alors que le cours de l’action Siemens Energy chute

L’ indice DAX 40 a été soumis à une pression intense lundi alors que les inquiétudes concernant Siemens Energy s’intensifiaient. L’indice a reculé de plus de 30 points de base et a atteint un plus bas de 15 912 €, ce qui était bien inférieur au plus haut de la semaine dernière de 16 515 €.

Les malheurs de Siemens Energy continuent

Le principal catalyseur de la baisse de l’indice DAX a été Siemens Energy, l’un de ses principaux constituants. Les actions de la société ont plongé de plus de 4% après avoir publié de faibles résultats financiers.

Les actions de Siemens Energy ont chuté à 14,54 €, le niveau le plus bas depuis le 7 juillet de cette année. Cette baisse s’est ajoutée aux malheurs qui ont commencé en juin lorsque les actions ont chuté de plus de 37 % en une seule journée.

La société a averti que sa perte atteindrait plus de 4,5 milliards d’euros cette année en raison de son activité éolienne en difficulté. Il a perdu plus de 2,9 milliards d’euros au troisième trimestre et a également réduit ses prévisions de revenus annuels.

Siemens Gamesa, sa société d’énergie éolienne, a relevé des défis lorsque ses pales 4. X et 5. X ont développé des pales de rotor et des paliers principaux. Dans un communiqué, le PDG a déclaré :

« Une pale de rotor comporte plus de 150 couches de fibres de verre. Nous avons constaté que dans le processus de production, certaines de ces couches présentaient des plis, ce qui pouvait entraîner des irrégularités. »

Par conséquent, l’avenir de Siemens Energy suscite des inquiétudes, sa capitalisation boursière ayant chuté de plus de 6 milliards d’euros au cours des derniers mois. Il est aujourd’hui valorisé à plus de 11,98 milliards d’euros. Il a également plus de 53 milliards d’euros de dette nette.

Les autres principaux retardataires de l’indice DAX étaient Commerzbank, Adidas, Sartorius, Deutsche Boerse et Deutsche Post. En revanche, les seuls gagnants lundi étaient Infineon, Bayer, Rheinmetall et SAP. Ailleurs en Europe, les indices FTSE 100, CAC 40 et Stoxx 50 ont chuté de plus de 0,50 %.

Prévisions de l’indice DAX 40

L’indice DAX a atteint un sommet historique de 16 564 €, comme nous l’écrivions ici . Il a ensuite reculé la semaine dernière après la cote de crédit Fitch rétrograder. L’indice est passé sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Il s’est également déplacé légèrement au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en vert.

L’indice a également formé un motif triangulaire ascendant, qui est généralement un signe haussier. Par conséquent, la tendance haussière se poursuivra probablement dans les semaines à venir. Si cela se produit, le prochain niveau de résistance clé à surveiller sera de 16 654 €. Une chute sous le support à 15 757 € invalidera la vue haussière.

