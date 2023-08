Prévision de prix pour les crypto-monnaies : Chancer, Hedera Hashgraph et XDC Network

Plus

Les prix des crypto-monnaies sont restés dans une fourchette étroite la semaine dernière, même si les inquiétudes concernant l’économie américaine suite à la dégradation de la note de crédit de Fitch se sont poursuivies. La plupart des pièces et des jetons ont également vu peu de mouvements de prix après la publication des données concernant la masse salariale mixte non agricole (NFP) vendredi.

Malgré tout cela, Chancer, la nouvelle plateforme de paris et de pronostics, a continué à lever des fonds. Dans cet article, nous examinerons certaines des pièces les plus performantes, notamment Hedera Hashgraph (HBAR) et XDC Network.

Chancer

Chancer est une nouvelle entreprise qui cherche à changer la façon dont les gens parient en ligne. Elle compte bien perturber l’industrie des paris sportifs qui a connu une croissance rapide ces dernières années. Le secteur, en particulier aux États-Unis, a créé plusieurs entreprises d’un milliard de dollars comme Fanduel et DraftKings.

Chancer vise à perturber cette activité de plusieurs manières. Par exemple, il vise à intégrer le concept de blockchain dans l’industrie des paris. À cet égard, il utilisera des contrats intelligents et d’autres technologies pour s’assurer que son service est disponible dans le monde entier.

Aussi, contrairement aux marchés traditionnels, la technologie de Chancer permettra aux utilisateurs de créer leurs propres marchés. Par exemple, tout détenteur de jetons $CHANCER pourra créer ses marchés de paris dans divers domaines, puis gagner de l’argent au fur et à mesure que les gens parient dessus.

Chancer disposera de fonctionnalités supplémentaires telles que la diffusion en direct et les capacités mobiles. Tout cela explique pourquoi les développeurs ont levé plus de 1,1 million $ auprès d’investisseurs mondiaux au cours des dernières semaines. Tout le monde peut acheter les jetons en utilisant ses jetons ETH, USDT, BNB et BUSD ici. La première étape vise à lever 2 millions $.

Prévision de prix pour Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph (HBAR) était l’une des crypto-monnaies les plus performantes dimanche, avec un bond de plus de 8 %. Il n’y avait pas de nouvelles immédiates derrière ces mouvements de prix. En tant que tel, il est probable que le rallye ait été une augmentation de prix des traders de crypto-monnaies. De plus, les données en chaîne montrent que le nombre d’utilisateurs de Hedera a augmenté récemment.

Sur le graphique journalier, on voit que Hedera Hashgraph a enregistré un mouvement important dimanche. Il a retesté la moyenne mobile de 200 jours, qui est l’un des niveaux les plus importants de l’analyse technique. Hedera a de mauvais antécédents en matière de dépassement de ce niveau, comme le montrent les flèches rouges.

Par conséquent, les perspectives pour Hedera à ce stade sont neutres. Plus de hausse sera confirmée si le prix clôture au-dessus du plus haut intrajournalier de 0,060 $. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera la résistance à 0,070 $, le point le plus élevé d’avril.

Prévision de prix pour XDC

Le prix du jeton XDC a été l’une des meilleures crypto-monnaies cette année. Il a grimpé de plus de 147 % par rapport à son plus bas niveau de juillet. Sur le graphique journalier, le jeton a formé un modèle engloutissant haussier. Dans l’analyse des prix, ce modèle est généralement un signe haussier.

Il a dépassé toutes les moyennes mobiles, ce qui est un autre signe positif. Par conséquent, le jeton symbolique XDC continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 0,09 $. Si cela se produit, ce prix sera environ 26 % au-dessus de son niveau actuel.

