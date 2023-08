Barcelone accueillera le plus grand événement blockchain européen le 24 octobre

Barcelone accueillera la principale conférence européenne sur la blockchain à partir du 24 octobre. Introduite en 2018, la convention européenne de la blockchain met en relation des experts de l’industrie, des leaders technologiques et des startups. Les discussions exploreront le potentiel énorme des crypto-monnaies et de la blockchain.

Pendant ce temps, la capitale catalane accueillera le plus grand événement blockchain d’Europe depuis le début de la convention, avec environ 5 000 délégués.

Le buzz crypto à Barcelone

L’événement blockchain verra Barcelone dominer les événements cryptographiques lors du dernier week-end d’octobre. Outre les professionnels de l’industrie affluant vers l’événement EBC9, la réunion coïncide avec le tournoi El Clasico très regardé entre le Real Madrid et Barcelone.

La convention européenne de la blockchain comprendra des cadres de niveau C d’Anomoca Brands, Fabric Ventures, Fidelity et Nansen. De plus, des conférenciers d’entreprises traditionnelles telles que Volkswagen et Banco seront présents. De plus, des représentants de Galaxy Digital et Binance Labs seront dans la maison.

Organiser l’événement massif de la blockchain

Les organisateurs ont sélectionné un lieu plus grand, Fira Barcelona, suite à une augmentation substantielle de l’intérêt des participants à la suite de l’édition précédente. Le nouveau site offre suffisamment d’espace pour les exposants, plus d’engagements et une grande variété de contenus, selon Victoria Gago, cofondatrice de la Convention européenne de la blockchain.

Le co-fondateur Daniel Salmeron a exprimé son enthousiasme à l’idée de connecter le web3, les actifs numériques et TradFi, déclarant que la participation de plusieurs institutions financières indique leur optimisme et leur dévouement à l’avenir de la finance.

Agendas en point de mire

La 9e édition de la BCE abordera divers programmes, notamment l’institutionnalisation de la cryptographie, de l’IA, de la tokenisation, de la DeFi, de la confidentialité, des CBDC et de la durabilité.

Outre les tables rondes et les discussions, le programme comprend un espace de 3 000 mètres carrés pour les exposants et les sponsors. De plus, les conférenciers tiendront des sessions AMA. D’autres événements incluent des prix de démarrage ECB, des galeries d’art et des rencontres d’investisseurs.

De plus, la liste des événements parallèles comptera plus de 200 hackers, 20 équipes et plus de 30 mentors participant à un hackathon de 2 jours. Vous pouvez vérifier plus de détails, y compris la billetterie, sur leur site officiel – https://eblockchainconvention.com/

