Résultats de Disney Q3 : “Je pense que WBD est un meilleur pari dans les médias”

Walt Disney Co (NYSE : DIS) affirme que son service de streaming phare a continué de perdre des abonnés au cours du troisième trimestre fiscal. Ses actions se négocient toujours légèrement en hausse pendant des heures prolongées.

Disney+ a perdu 11,7 millions d’abonnés au T3

Disney + a terminé le trimestre avec 146,1 millions d’abonnés dans le monde, soit une baisse séquentielle de 7,4% plus que prévu. Le conglomérat de divertissement a vu ses ventes directes aux consommateurs atteindre 5,5 milliards de dollars, ce qui a également manqué le consensus d’environ 200 millions de dollars.

Du côté positif, cependant, la perte trimestrielle attribuée au segment DTC s’est fortement réduite à 512 millions de dollars contre 758 millions de dollars attendus. Pourtant, Kevin Dryer de Gabelli Funds a déclaré aujourd’hui sur ” Closing Bell: Overtime ” de CNBC :

Je pense que Warner Brothers Discovery, qui frappe déjà à la porte pour gagner de l’argent avec le streaming, pourrait être un meilleur pari au sein des médias. Comme ils génèrent des liquidités et remboursent la dette, les capitaux propres pourraient valoir beaucoup plus.

Notez que lors de l’appel aux résultats, le PDG Bob Iger a révélé que Disney + se prépare à sévir contre le partage de mots de passe en 2024, conformément à son engagement plus large à faire du streaming une activité rentable.

D’autres segments d’activité ont également manqué les attentes

The Walt Disney Co a rapporté 8,3 milliards de dollars via les parcs à thème, les expériences et les ventes de produits – en avance sur le chiffre de l’année dernière ainsi que sur les prévisions des analystes.

Son plus grand segment, les médias et le divertissement, a généré 14 milliards de dollars ce trimestre contre 14,3 milliards de dollars attendus et 14,1 milliards de dollars il y a un an. Selon Barbara Doran de BD8 Capital Partners :

Ils sont sous pression dans tous les domaines de leur activité. Même dans les parcs à thème, la fréquentation a baissé en juin et juillet. Le rythme fait partie de l’initiative de 5,5 milliards de dollars que le PDG Bob Iger avait annoncée plus tôt.

Les réseaux de télévision et les ventes et licences de contenu ont également été inférieurs aux estimations de Street au troisième trimestre. Les actions de Disney sont en baisse d’environ 25% par rapport à leur sommet de l’année à ce jour à l’écriture.

Chiffres notables dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Disney

Perte de 460 millions de dollars qui se traduit par 25 cents par action

A réalisé un bénéfice net de 1,41 milliard de dollars (77 cents par action) l’année dernière

BPA ajusté imprimé à 1,03 milliard de dollars selon le communiqué de presse

Les revenus ont augmenté de 4,0 % en glissement annuel pour atteindre 22,33 milliards de dollars

Le consensus était de 95 cents par action sur 22,5 milliards de dollars de revenus

Disney a été touché par 2,65 milliards de dollars de dépréciations et de charges ponctuelles au troisième trimestre. Doran a également déclaré à CNBC aujourd’hui :

La grande incertitude avec Disney et avec la réduction des risques est que nous ne savons pas quels seront les bénéfices à long terme, nous ne savons pas quelle sera la croissance à long terme, et je ne pense pas que nous le ferons savoir depuis un moment.

Juste un jour plus tôt, ESPN de Disney s’est associé à Penn Entertainment pour lancer un bookmaker comme Invezz l’a rapporté ici.

