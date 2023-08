Les prix d’Uniswap, Aptos et Rocket Pool augmentent avant les données d’inflation aux États-Unis

Plus

Les crypto-monnaies ont évolué latéralement jeudi alors que les traders attendaient les prochaines données sur l’inflation américaine. Ils ont également hésité après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a décidé de faire appel de la victoire partielle de Ripple. Bitcoin consolidait toujours à 29 500 $ tandis qu’Ethereum était bloqué à 1 850 $.

Plusieurs altcoins étaient dans le vert. Le prix d’Aptos a bondi de plus de 10 % après que les développeurs ont annoncé un partenariat d’intelligence artificielle avec Microsoft, la deuxième plus grande entreprise au monde. Cette annonce a précédé un autre déverrouillage de jetons APT qui libérera des jetons d’une valeur de plus de 34 millions de dollars. Les déverrouillages de jetons sont considérés comme baissiers sur les crypto-monnaies.

Le jeton RPL de Rocket Pool a bondi de plus de 7,8 % alors que la demande de jalonnement liquide dans son réseau augmentait. Il y a maintenant plus de 778 624 ETH jalonnés dans son écosystème. Aux prix actuels, ces pièces valent plus d’un milliard.

Les autres crypto-monnaies les plus populaires étaient Uniswap, Basic Attention Token (BAT), Shiba Inu et Chainlink. Comme je l’ai écrit ici , le prix de Chainlink a bondi après que le réseau a ajouté son flux de prix dans Base, le nouveau réseau de couche 2 de Coinbase.

Les crypto-monnaies réagiront légèrement aux prochaines données sur l’inflation américaine. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation du pays est restée supérieure à l’objectif de 2,0 % de la Fed. Ils estiment que l’inflation est passée de 3,0 % en juin à 3,3 % en juillet, tandis que l’inflation sous-jacente a chuté à 4,7 %.

Les chiffres de l’inflation sont importants pour les crypto-monnaies en raison de leur impact sur la Réserve fédérale. Des chiffres d’inflation plus forts que prévu indiqueront une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Fed.

Dans la plupart des périodes, les prix des cryptos ont tendance à baisser en période de forte inflation, car cela conduit à un dollar plus fort. Cette tendance explique en partie pourquoi la plupart des prix des crypto-monnaies ont augmenté cette année alors que l’indice du dollar américain reculait.

Les chiffres de l’inflation aux États-Unis arriveront quelques jours après la publication par les États-Unis de chiffres mitigés sur l’emploi. Dans son rapport, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a déclaré que le taux de chômage du pays était tombé à 3,50%, l’économie ayant créé plus de 187 000 emplois en juillet.

