Prévisions USD / INR avant la décision de la RBI, données sur l’inflation aux États-Unis

Le taux de change USD/INR se situe près de son plus haut niveau depuis mai, avant la décision de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) et les données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis. Il se négociait à 82, soit plus de 1,4 % au-dessus du niveau le plus bas ce mois-ci.

Décision RBI à venir

La paire USD/INR aura deux catalyseurs clés jeudi. Tout d’abord, la Reserve Bank of India rendra sa décision d’août et fournira des indications sur ce qui va suivre. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que la banque laisse ses taux inchangés à 6,50% et le ratio de réserve de trésorerie à 4,50%.

Si cela se produit, ce sera la quatrième réunion consécutive que la banque n’a rien fait. La banque a commencé à relever les taux d’intérêt en août de l’année dernière lorsqu’elle les a portés à 4,40 % dans le but de lutter contre l’inflation élevée.

La décision intervient à un moment où l’inflation indienne remonte à nouveau. Un sondage réalisé par Reuters a montré que l’inflation globale a bondi au-dessus du niveau de tolérance supérieur de 6% du RBI. Ceux de HSBC voient l’inflation chuter à 5% en 2024.

Les analystes ne s’attendent à aucune baisse des taux cette année, même si des signes de ralentissement en Inde sont apparus. Au lieu de cela, les économistes s’attendent à ce que la RBI commence à réduire les taux au premier trimestre de 2024.

Données sur l’inflation américaine à venir

Le prochain catalyseur important de l’USD/INR à surveiller sera les dernières données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain. Les économistes estiment que l’inflation s’est orientée à la hausse en juillet. Précisément, on s’attend à ce que l’IPC global passe de 3,0 % en juin à 3,3 % en juillet.

L’inflation sous-jacente devrait s’établir à 4,8 %, une légère augmentation par rapport aux 4,7 % précédents de juillet. Si tel est le cas, cela signifie que l’inflation américaine est toujours obstinément élevée, signalant que la Fed a de la place pour d’autres hausses.

Les données compilées par CME montrent que la Fed a 86,50 % de chances de laisser des taux entre 5,25 % et 5,50 % en septembre. Une autre hausse de 0,25 % surviendra probablement si l’inflation demeure élevée.

Prévision USD/INR

Le taux de change USD/INR a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. En conséquence, la paire est restée au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Le prix actuel de 82,80 était le plus haut niveau le 6 juillet. Dans le même temps, le MACD a formé une configuration de divergence baissière.

Par conséquent, comme je l’ai écrit ici la semaine dernière, les perspectives du taux de change USD/INR sont neutres pour le moment. Une plus grande faiblesse de la roupie indienne se confirmera si elle se déplace au-dessus du niveau de résistance clé à 82,92, le point le plus élevé du 8 août. Le scénario alternatif est celui où la paire chute et reteste le support à 82,60.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.