Prévision du prix des pièces de mème : PEPE, Shiba Memu et Shiba Inu

Shiba Inu et Pepe Coin sont devenus de sérieux prétendants aux meilleures pièces de mème de cette année, malgré le fait que de nombreuses pièces de mème ont fait leurs débuts en 2023. Les deux se disputent la première place grâce à leurs idées distinctives, leurs plans ambitieux et leur possibilité d’expansion dans le futur.

Cependant, une nouvelle pièce de mème du nom de Shiba Memu (SHMU) tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle (IA) cherche à faire de l’ombre à PEPE et à SHIB. Les prouesses de marketing axées sur l’IA de Shiba Memu défient même l’adorable grenouille de Pepe Coin.

Prévision de prix pour Pepe

Au moment de la rédaction, PEPE était évalué à 0,000001246 $, marquant une baisse notable par rapport à son sommet de juillet de 0,00000190 $. La tendance suggère de nouvelles baisses à court terme, avec la probabilité que la pièce de mème plonge davantage pour retester le niveau de support clé situé à 0,000001 $.

Cependant, si le battage médiatique autour de la pièce de mème se maintient, PEPE pourrait encore voir une légère augmentation pour atteindre 0,000003 $ d’ici 2024, ce qui, bien qu’un petit gain serait significatif pour la pièce. Néanmoins, bien que cela marquerait une augmentation potentielle des prix de 3 fois, PEPE Coin serait toujours loin derrière la pièce Shiba Memu qui se vend actuellement à 0,019225 USDT ; sans oublier qu’elle est encore en phase de prévente.

Prévision de prix pour Shiba Inu

Cela a été une course folle pour les investisseurs de Shiba Inu récemment alors que la communauté attend avec impatience les sorties majeures. Au moment de la rédaction de cet article, $ SHIB se négociait à 0,00001002 $, en hausse de 21,91 % au cours des sept derniers jours.

Bien que le prix de SHIB semblait auparavant avoir rejeté la zone de résistance autour de 0,0000105 $, qui a également été rejetée à la fin du mois d’avril, tout indique que le jeton pourrait être en passe de briser ce niveau.

Suite aux récentes hausses de prix, les baleines et les traders particuliers deviennent optimistes quant à la valeur future de $SHIB, en particulier avec le dévoilement de l’écosystème Shibarium qui approche. La plupart s’attendent à ce que la pièce de mème devienne parabolique après avoir franchi un niveau de retracement de Fibonacci baissier de 0,382. Cependant, il est peu probable que le prix de Shiba Inu s’approche du prix actuel de Shiba Memu, qui est actuellement dans sa phase de prévente avec une apparition imminente sur Bitmart.

Qu’est-ce que Shiba Memu et pourquoi est-il devenu si populaire ?

Contrairement à ses concurrents, Shiba Memu promet d’offrir plus que de simples engagements communautaires.

Shiba Memu a des propositions incroyables. La pièce utilise la publicité alimentée par l’IA et d’un seul geste de la patte, ce chien numérique incroyablement intelligent complète le travail de 100 agences de publicité en écoutant, analysant et planifiant.

L’IA du Shiba Memu trie les conversations en ligne à l’aide du traitement du langage naturel (NLP) pour déterminer ce qui est populaire et ce qui ne l’est pas, effectue une analyse des sentiments et utilise l’analyse prédictive pour prévoir les tendances futures et en tirer profit.

En utilisant l’IA, Shiba Memu devient plus sage chaque jour, stimulant ainsi la croissance et attirant l’attention. Cette boucle de rétroaction continue met finalement plus d’attention sur Shiba Memu, créant une demande et envoyant potentiellement le jeton SHMU de plus en plus haut.

Les personnes intéressées par le jeton Shiba Memu (SHMU) peuvent participer à la prévente Shiba Memu en achetant le jeton ici.

