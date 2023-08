Achetez de l’euro alors que les tendances d’inflation aux États-Unis et en Europe divergent

L’inflation a été le principal moteur de la volatilité du marché des devises au cours des douze derniers mois. Les craintes que l’inflation ne soit hors de contrôle dans les économies développées ont entraîné une volatilité accrue entourant les décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt.

Après tout, les banques centrales ont réagi en augmentant les taux face à la hausse rapide des prix des biens et services. Ce que la Fed a fait (c.-à-d. relever le taux directeur de manière agressive) a été imité par la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d’Angleterre (BOE) et la Banque du Canada (BOC).

C’était une course pour augmenter les taux autant que possible. Dans un tel environnement, il n’était pas facile de choisir une devise et de la conserver à moyen et long terme.

Mais maintenant, les tendances de l’inflation ont commencé à diverger. Plus précisément, les craintes inflationnistes s’estompent aux États-Unis, mais les Européens s’attendent toujours à une hausse des prix des biens et services dans les mois à venir.

Par conséquent, nous pourrions être au début d’un cycle où la Fed aux États-Unis a mis fin à la phase de hausse des taux alors que la BCE est obligée d’en augmenter encore. Dans un tel environnement, l’euro, et l’ EUR/USD en particulier, sont haussiers.

Les anticipations d’inflation des consommateurs américains tendent à baisser

L’une des tâches les plus difficiles d’une banque centrale est d’ancrer les anticipations d’inflation. En d’autres termes, si les ménages et les entreprises s’attendent à une hausse des prix dans les mois à venir (six mois voire un an), la banque centrale a du mal à ramener l’inflation vers l’objectif.

Par conséquent, l’ancrage des anticipations d’inflation est essentiel pour les banques centrales, et les acteurs du marché surveillent attentivement les changements dans les tendances de l’inflation.

Aux États-Unis, les anticipations d’inflation des consommateurs ont tendance à baisser, ce qui donne à la Fed plus de flexibilité dans la fixation des taux – elle peut suspendre la hausse des taux ou même y mettre fin.

Cependant, il n’en est pas de même en Europe.

Les consommateurs européens s’inquiètent toujours de l’inflation

Une étude récente menée par ING dans différents pays européens, comme l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas ou le Luxembourg, montre que les gens s’attendent à des prix plus élevés que la normale pendant encore au moins trois ans.

Les ménages ont déclaré qu’ils dépensaient plus pour la nourriture et l’épicerie qu’il y a cinq ans. De plus, ils économisent moins.

Cela reflète la tâche difficile de la BCE dans sa lutte contre l’inflation. Le ramener à l’objectif de 2% nécessite plus d’action, contrairement à la situation de la Fed.

Dans de tels développements, on peut construire un scénario haussier pour l’euro. Acheter l’ euro contre le dollar américain ou le yen japonais sur la base d’une analyse fondamentale pure pour spéculer sur le changement des tendances de l’inflation pourrait être le commerce pour le reste de l’année.

