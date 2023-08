La cassure haussière de l’EUR/JPY se poursuivra bien au-delà de 160

Plus

Les marchés des changes sont lents pendant l’été, et cette année n’est pas différente. Chaque fois que cela se produit, les traders envisagent généralement des délais plus longs pour se positionner en vue du prochain mouvement.

En interprétant et en analysant les délais au-delà du graphique quotidien, les tendances sont plus faciles à repérer. C’est le cas de la paire EUR/JPY, qui a une tendance à la hausse depuis février 2020, et il n’y a aucun signe de changement.

Il se négocie maintenant à près de 160, mais le graphique ci-dessous montre qu’il pourrait y avoir plus de force à venir. Plus précisément, en regardant la période hebdomadaire à travers l’objectif d’Elliott Waves, la récente cassure haussière de l’EUR/JPY au-dessus de 150 n’est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand.

La cassure haussière de l’EUR/JPY est le début d’une vague impulsive

La théorie des vagues d’Elliott divise les mouvements du marché en mouvements impulsifs et correctifs. Une onde impulsive comporte cinq segments étiquetés avec des chiffres et les ondes correctives sont étiquetées avec des lettres.

Une autre caractéristique des ondes impulsives est qu’au moins l’une d’entre elles doit s’étendre. Elliott a calculé qu’une vague prolongée doit dépasser 161,8 % de la prochaine vague la plus longue, et cela ne s’applique qu’à la 1 ère, la 3 e ou la 5 e vague.

De plus, l’extension de la 3ème vague est la configuration la plus courante. Cela signifie que la 3 e vague dans une structure impulsive doit dépasser 161,8 % de la 1 ère ou de la 2 e vague, selon celle qui est la plus longue.

Parce que lors d’une structure impulsive, la longueur de la 1ère vague est la première que le trader Elliott connaît, il est très courant de calculer la distance minimale que la 3ème vague doit parcourir pour atteindre le niveau étendu.

De gauche à droite, la paire de devises EUR/JPY a rebondi de la zone 114 en février 2020 dans ce qui est la 1ère vague (en noir). Ensuite, le marché a formé une correction continue pour la 2 e vague, qui s’est terminée par un triangle.

La nature courante de la 2 e vague implique que la 3 e vague sera beaucoup plus longue que 161,8 % de la 1 ère vague. Il dépasse généralement 461,8% ou même plus, et l’action des prix doit se maintenir au-dessus du canal haussier vu ci-dessus.

En bref, la cassure haussière de l’EUR/JPY est là pour rester car le marché reste acheteur au-dessus du bord supérieur du canal haussier. Recherchez que 160 ne soit qu’une étape importante dans la quête de niveaux supérieurs, tels que 165 ou même 170.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.