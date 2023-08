Prévisions du prix de l’or alors que la Chine et l’Arabie saoudite abandonnent les bons du Trésor américain

Le prix de l’or a poursuivi sa tendance à la baisse lundi alors que les turbulences sur le marché obligataire se poursuivaient. La paire XAU/USD a chuté à un plus bas de 1 880, le niveau le plus bas depuis le 14 mars. Il a chuté de plus de 9,3 % par rapport au niveau le plus élevé de cette année.

La Chine et l’Arabie saoudite se débarrassent de l’USD

Le prix de l’or a subi d’intenses pressions au cours des derniers mois, alors même que les défis sur le marché obligataire se poursuivaient. Les rendements obligataires, qui évoluent à l’inverse des prix, ont atteint leur plus haut niveau en plus d’une décennie.

Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 4,346 %, le plus haut niveau depuis 2007, les investisseurs ayant prédit que la Fed continuerait à relever les taux d’intérêt. Le rendement des obligations à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2012.

Notamment, le prix de l’or a lutté même après quelques nouvelles importantes sur l’économie américaine. Alors que le déficit budgétaire du pays monte en flèche, certains acheteurs clés de la dette américaine réduisent leur participation.

La Chine, deuxième détenteur de la dette américaine, a réduit sa participation au niveau le plus bas en plus de 14 ans. Il détient désormais environ 850 milliards de dollars de dette américaine, inférieur à son niveau record de plus de 1,2 billion de dollars.

L’Arabie saoudite a également vendu des bons du Trésor américain. Il a vendu des obligations d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars en juillet, le troisième mois consécutif. Il détient maintenant 108 milliards de dollars. Ces pays déplacent maintenant ces fonds vers d’autres actifs, y compris l’or. Les autres acheteurs notables d’or sont les banques centrales de Turquie et d’Inde.

Les gouvernements sont de plus en plus inquiets pour les États-Unis alors que les risques géopolitiques augmentent. Par exemple, on craint que les États-Unis ne gèlent leurs fonds comme ils l’ont fait avec la Russie au début de la guerre en Ukraine.

De plus, ils sont effrayés par la récente décision de Fitch de réduire la cote de crédit américaine de AAA à AA-. La dette américaine a bondi ces dernières années et les analystes s’attendent à ce que la situation empire. Tous ces facteurs sont favorables à l’or, considéré comme une valeur refuge.

Prévision du prix de l’or

Le graphique journalier montre que le prix de l’or a connu une forte baisse au cours des derniers mois. Il a maintenant franchi le niveau de support important à 1 957 $, le plus haut niveau du 3 février. Il est également passé en dessous de l’importante moyenne mobile sur 50 jours et du support crucial à 1 892 $.

L’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont dérivé vers le bas. Par conséquent, les perspectives du prix de l’or sont baissières, le prochain niveau de support important étant à 1 800 $. À long terme, cependant, l’or rebondira probablement à mesure que la demande des banques centrales rebondira.

