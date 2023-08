Le cours de l’action AMTD est devenu parabolique : voici pourquoi HKD pourrait chuter de 20 %

Le cours de l’action AMTD Digital (HKD) a bondi mardi après que la société a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions. Les actions ont bondi de plus de 40 % et ont atteint un sommet de 8,50 dollars, le plus haut niveau depuis avril de cette année. Il a ensuite reculé et a terminé la journée à 6,34 $.

Rachat d’actions AMTD Digital

AMTD Idea est une société financière, médiatique et marketing basée à Hong Kong qui est devenue populaire après son introduction en bourse en 2022. À l’époque, les cours des actions HKD et AMTD ont atteint leurs niveaux records de 2 537 $ et 25 $, respectivement. À son apogée, AMTD avait une valorisation plus élevée que la plupart des sociétés américaines.

Le cours de l’action AMTD a bondi après que la société a annoncé qu’elle rachèterait des actions pour une valeur de 30 millions de dollars. Les entreprises utilisent les rachats d’actions pour augmenter leurs prix et leur bénéfice par action. Ils rachètent également leurs actions pour exprimer leur confiance dans l’entreprise.

Dans un communiqué, AMTD a déclaré que les achats commenceraient bientôt et se termineraient d’ici le 29 décembre. Ces achats auront lieu soit sur le marché libre, soit dans le cadre d’accords négociés en privé.

Les résultats financiers les plus récents ont montré que le bénéfice d’AMTD a grimpé à 83,7 millions de dollars de Hong Kong (10,7 millions de dollars) au cours des six mois précédant décembre de l’année dernière. Les bénéfices ont grimpé de plus de 130 % au cours de la même période. Son chiffre d’affaires pour la période s’est élevé à 109,3 millions de dollars de Hong Kong, en hausse par rapport aux 109,3 millions de dollars de Hong Kong précédents.

Sa commission sur les services financiers numériques s’élevait à 3,7 millions de dollars haïtiens, tandis que ses revenus en matière de solutions numériques ont atteint 100,7 millions de dollars.

Je suis un peu sceptique quant au programme de rachat d’actions de sociétés comme AMTD. Récemment, nous avons vudes sociétés comme Mullen Automotive et Deliveroo racheter également leurs actions. En règle générale, la meilleure stratégie de rachat d’actions consiste à utiliser des bénéfices supplémentaires ou des flux de trésorerie disponibles pour le faire.

Prévisions du cours de l’action AMTD

Le graphique 4H montre que le cours de l’action HKD est resté dans une phase de consolidation au cours des derniers mois. Pendant longtemps, l’action est restée entre le support à 6,46 $ et la résistance à 7,10 $. Il a ensuite fait une cassure baissière le 14 août et a plongé jusqu’à un plus bas de 4,82 $.

Le cours de l’action AMTD a ensuite rebondi alors que la direction tentait de le soutenir. Ce rebond l’a fait grimper à 8,50 $. Je soupçonne que les actions reprendront probablement leur tendance à la baisse et retesteront le niveau de support clé à 5 $, soit environ 20 % en dessous du niveau actuel.

