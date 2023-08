Prévisions de prix pour CHANCER au milieu de paris haussiers sur la crypto-monnaie

Le marché des crypto-monnaies a augmenté de 1,3 % jeudi matin, reflétant ainsi les gains observés à Wall Street dans un contexte de paris de plus en plus positifs des acteurs du marché. L’élan semble s’être répercuté sur la prévente de Chancer ($CHANCER), qui devrait atteindre 1,7 million $.

Les prix des crypto-monnaies reflètent les mouvements de Wall Street, Bitcoin teste la barre des 26 500 $

Mercredi, Nvidia Corp (NASDAQ : NVDA) a publié un rapport sur les résultats qui s’est avéré être un vrai succès, avec une réaction visible lors des échanges réalisés après la clôture du marché qui ont catapulté les actions du géant des semi-conducteurs à la hausse. Les anticipations à Wall Street avaient vu le S&P 500 et le Nasdaq clôturer en hausse de plus de 1 %.

Le marché des crypto-monnaies a également enregistré de légers gains, Bitcoin s’élevant à plus de 26 500 $ lors des transactions qui ont eu lieu tôt jeudi matin. Les mouvements des taureaux de BTC ont également été reproduits sur le marché de l’altcoin alors qu’Ethera a atteint près de 1 700 $. Solana est en tête des 10 plus grandes pièces avec plus de 4,5 % de gains en 24 heures après que Solana Pay a annoncé son intégration sur Shopify.

Pendant ce temps, Chancer fait une offre pour atteindre 1,7 million $ alors que le prix de prévente semble augmenter de 9 %.

La tentative de Chancer de révolutionner une industrie

Chancer est une nouvelle plateforme de paris décentralisée qui devrait être lancée au premier trimestre de 2024, et changera la donne dans l’industrie des paris et des jeux de hasard.

Comme le souligne son livre blanc, Chancer cherche à exploiter les avantages de la technologie blockchain pour offrir aux parieurs un réseau de paris sociaux décentralisé, dépourvu des limitations des bookmakers centralisés. Les utilisateurs de la nouvelle plateforme de paris peer-to-peer pourront créer, partager et réaliser des gains grâce à leurs propres paris personnalisés.

L’écosystème sera alimenté par le jeton $CHANCER, dont l’utilité comprendra un système de récompenses et de jalonnement pour les détenteurs cherchant des revenus passifs. De nombreux investisseurs envisagent la possibilité d’acheter le jeton $CHANCER à bas prix en prévision de sa probable traction.

La prévente, accessible ici, a donc suscité un énorme intérêt avant le lancement du jeton sur les échanges décentralisés et centralisés.

$CHANCER, atteindra-t-il 1 $ en 2024 ?

Le marché des paris devrait connaître une croissance rapide au cours des prochaines années. Selon les estimations, le marché mondial des paris sportifs devrait passer de 83 milliards $ à plus de 167 milliards $ d’ici 2030. Chancer représentera probablement une grande partie de ce marché étant donné la courbe d’adoption potentielle de sa plateforme de paris révolutionnaire basée sur la blockchain.

Cela pourrait signifier que la demande pour son jeton era au rendez-vous, ainsi qu’une éventuelle hausse des prix pour $CHANCER. Comme indiqué précédemment, le prix du jeton devrait passer de 0,011 $ dans la phase de prévente actuelle à 0,012 $ et éventuellement à 0,021 $. Si les conditions macroéconomiques s’alignent pour qu’un marché haussier s’installe, les objectifs de prix en 2024 pourraient inclure 1 $.

Cependant, il est bon de noter l’imprévisibilité des marchés, en particulier de l’industrie naissante de la crypto-monnaie.

Qu’est-ce qui est susceptible de faire grimper le prix du jeton $CHANCER ?

Un sentiment optimiste sur les marchés des actifs à risque a entraîné une augmentation des paris en faveur d’un retournement haussier du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Selon les analystes de Pantera Capital, il existe plusieurs catalyseurs positifs potentiels pour le prix du BTC.

Il comprend la prochaine réduction de moitié de la crypto-monnaie de référence attendue le 20 avril 2024, la clarté de la réglementation et une victoire potentielle pour Ripple et l’industrie des crypto-monnaies dans son ensemble.

Dans son article publié mercredi « Un cygne noir positif », Pantera déclare qu’une répétition des performances historiques du Bitcoin, telles qu’elles ont été observées avant et après la réduction de moitié de sa récompense de bloc, pourrait voir les prix atteindre 35 000 $ avant la réduction de moitié avant de monter en flèche à 148 000 $ alors que la pression du côté des acheteurs ferra rage après la réduction de moitié.

L’approbation de l’ETF au comptant de BlackRock et une éventuelle victoire du XRP contre la SEC pourraient venir s’ajouter à l’élan haussier, non seulement pour Bitcoin mais sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies. BTC atteignant un nouveau sommet historique et le marché plus large des actifs numériques en hausse pourraient être la configuration parfaite pour $CHANCER au second semestre de 2024.

