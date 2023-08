Prévisions du cours de l’action C3.ai : préparez-vous à une baisse de 30 % de l’IA

Le cours de l’action C3.ai (NYSE : AI) a subi un brutal retournement jeudi alors que le battage médiatique sur l’intelligence artificielle (IA) s’est estompé. Les actions ont plongé de plus de 11 % et sont tombées à un plus bas de 28,18 $, le plus bas depuis le 25 mai. Au total, ils ont chuté de plus de 41 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

Le battage médiatique sur l’IA s’estompe

L’un des thèmes les plus importants de cette semaine concernait l’intelligence artificielle, Nvidia ayant publié de solides résultats . Les revenus et la rentabilité de l’entreprise ont bondi alors que les commandes de ses puces d’IA ont grimpé en flèche au cours du trimestre.

Aujourd’hui, le secteur suscite des inquiétudes malgré les bons résultats de Nvidia, ce qui explique la chute d’actions comme AMD, Microsoft, AITX et C3.ai.

Les actions de C3.ai ont connu une forte baisse après avoir culminé en juin de cette année. Cette baisse est principalement due aux inquiétudes concernant la valorisation de l’entreprise et les perspectives de croissance dans la nouvelle ère de l’IA.

En termes de valorisation, C3.ai a une capitalisation boursière de plus de 3,7 milliards de dollars. En regardant son compte de résultat, nous constatons que le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est passé de 183,2 millions de dollars en 2021 à 252 millions de dollars en 2022. Elle a gagné 266 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres,

Ces chiffres signifient que l’entreprise est surévaluée du point de vue des revenus puisqu’elle a un multiple P/S de 13,90x. La plupart des entreprises évaluées à leur juste valeur ont un multiple PS inférieur à 5x. Gardez à l’esprit que C3.ai génère constamment des pertes annuelles. Sa perte au cours des 4 derniers trimestres s’élevait à plus de 269 millions de dollars.

La plus grande préoccupation est de savoir si le battage médiatique autour de l’IA se traduira par des revenus et une rentabilité solides à l’avenir. Les résultats les plus récents montrent que la croissance de C3.ai est un peu modérée. Il a rapporté 72,41 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, soit une croissance de 0,13 % sur un an.

Par conséquent, comme je l’ai prévenu dans cet article , il est probable que l’élan de l’IA s’estompe bientôt. À l’époque, j’avais comparé l’IA à d’autres tendances récentes du marché comme les véhicules électriques, le métaverse et l’énergie verte.

Prévisions du cours de l’action C3.ai

Le graphique journalier montre que le cours de l’action AI a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a récemment fait une cassure baissière sous l’important niveau de support de 34,51 $, le point le plus haut du 3 avril.

Les actions sont passées en dessous des trois lignes de l’alligator Williams et du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Par conséquent, je soupçonne que les actions continueront de baisser dans les semaines à venir alors que les vendeurs ciblent le support clé à 20 $, soit le point de retracement de 78,6 %. Cet objectif de cours est inférieur d’environ 30 % au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.