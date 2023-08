Signal EUR/USD : prévision baissière alors qu’un sentiment d’aversion au risque prévaut

La chute du taux de change EUR/USD s’est poursuivie cette semaine alors que les traders attendaient les déclarations des responsables des banques centrales lors du sommet de Jackson Hole. Il est tombé à 1,0772, le niveau le plus bas depuis le 13 juin de cette année.

Le sommet de Jackson Hole approche

L’EUR/USD a connu une forte vente alors que les investisseurs du Forex se sont concentrés sur la performance de l’indice du dollar américain (DXY) et des obligations américaines. L’indice du dollar a bondi à 104 dollars, les investisseurs ayant adopté une attitude d’aversion au risque.

La liquidation des obligations américaines s’est poursuivie alors que les obligations à 10 et 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Cette hausse a poussé les taux hypothécaires à leur plus haut niveau depuis 22 ans, tandis que les impayés sur les prêts ont augmenté.

La prochaine nouvelle importante entre l’EUR et l’USD viendra des États-Unis, où les économistes et les responsables des banques centrales se réunissent lors du sommet annuel de Jackson Hole. Cet événement sera présidé par Jerome Powell, le chef de la Réserve fédérale.

Les analystes estiment que Powell maintiendra un ton légèrement belliciste tout en s’engageant à continuer de lutter contre l’inflation. Une telle décision laisserait présager au moins une nouvelle hausse des taux en septembre, suivie d’une pause prolongée.

Il convient de noter que la prochaine réunion du FOMC aura lieu la dernière semaine de septembre. D’ici là, les États-Unis auront publié la prochaine série de chiffres sur l’emploi et l’inflation. Je pense que ces données détermineront les prochaines actions de la Réserve fédérale.

Les espoirs d’une nouvelle hausse des taux se confirmeront si les États-Unis publient des chiffres d’inflation élevés en septembre.

Analyse technique EUR/USD

Le graphique journalier montre que la paire EURUSD a suivi une forte tendance baissière. Il s’est maintenant déplacé vers le côté inférieur du canal ascendant. Le côté inférieur de ce canal relie les niveaux les plus bas le 14 mars et le 1er juin.

De plus, la paire est tombée en dessous des moyennes mobiles importantes sur 25 et 50 jours. Il a également glissé sous les trois lignes de l’indicateur alligator.

Par conséquent, les perspectives de la paire dépendront de la capacité des baissiers à la déplacer en dessous du côté inférieur du canal. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 1,0623, le niveau le plus bas du 30 mai. Dans une note, les analystes de l’UOB ont écrit que :

« Nous ne prévoyions pas que l’euro chuterait à 1,0803. Notez que l’euro a prolongé sa baisse dans les premiers échanges asiatiques aujourd’hui. Les mouvements de prix suggèrent qu’une cassure de 1,0790 ne serait pas surprenante. Le prochain niveau sur lequel se concentrer en dessous de 1,0790 est 1,0730. La faiblesse de l’euro est intacte tant qu’elle reste en dessous de 1,0890. »

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.