Prévision du cours de l’action Futu Holdings : un bon achat spéculatif

Le cours de l’action Futu Holdings (NASDAQ : FUTU) a fait une forte cassure haussière lundi alors que les investisseurs réagissaient aux bénéfices de l’entreprise. Les autorités chinoises ont également lancé une nouvelle vague de mesures pour soutenir une économie en difficulté. Les actions ont bondi de plus de 6 % lundi et ont atteint un sommet de 55,25 $, le plus haut niveau depuis le 10 août.

La croissance future se poursuit

Futu Holdings est une société chinoise qui exploite un secteur de courtage en valeurs mobilières et de gestion de patrimoine. La société appartient principalement à Tencent, la plus grande société de jeux au monde. Elle opère sur des marchés clés comme Hong Kong, Singapour et même aux États-Unis.

L’actualité la plus récente de Futu Holdings concernait les résultats de la société, publiés jeudi. Les résultats ont montré que l’entreprise a ajouté 57 000 clients au cours du trimestre, portant le nombre total d’utilisateurs à près de 1,6 million. Ses actifs totaux dans l’écosystème ont grimpé à plus de 466 milliards de dollars de Hong Kong. Le volume total des échanges a chuté de 22% à 1 000 milliards de dollars de Hong Kong.

Les revenus de Futu Holdings ont augmenté de 42 % à 1,7 milliard de dollars de Hong Kong, tandis que les commissions de courtage ont légèrement diminué à 953 millions de dollars de Hong Kong. Les revenus d’intérêts ont augmenté de 127 %, alors que les taux d’intérêt dans les pays clés ont continué de monter en flèche. Le résultat net total a bondi de 74 %.

Futu Holding a été confronté à de nombreux défis au deuxième trimestre alors que le marché des actions sur ses principaux marchés s’est affaibli. Comme je l’ai écrit ici , l’indice Hang Seng a sous-performé ses pairs mondiaux comme l’indice Nikkei 225 et le Nasdaq 100.

On craint également un ralentissement des économies chinoise et singapourienne. Les données les plus récentes ont montré que les ventes au détail, les exportations et la production industrielle de la Chine ont chuté. De même, les ventes au détail à Singapour ont de nouveau chuté en juillet. Malgré cela, les activités de Singapour ont enregistré des afflux importants au cours du trimestre.

Par conséquent, les actions de Futu Holdings ont augmenté après que la Chine a annoncé une nouvelle série de mesures visant à promouvoir la croissance économique. Elle a également réagi aux négociations entre la Chine et les États-Unis.

Prévisions du cours de l’action Futu Holdings

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Futu a augmenté au cours des trois derniers jours, les investisseurs applaudissant les bénéfices de la société. Il a dépassé les moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

Plus important encore, cela a formé ce qui ressemble à une configuration tête et épaules inversée, ce qui est généralement un signe haussier. Par conséquent, je pense que Futu est une bonne action spéculative à acheter aux prix actuels. L’objectif initial de ces perspectives est de 61,65 $, le point le plus élevé d’août, soit 14 % au-dessus du niveau actuel.

