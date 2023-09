Prévisions USD/CAD : signal après le NFP américain et les données du PIB du Canada

Le taux de change USD/CAD a dérivé à la hausse vendredi alors que les investisseurs réagissaient aux chiffres économiques mitigés des États-Unis et du Canada. La paire a bondi jusqu’à un plus haut de 1,3592, son plus haut niveau depuis mardi. Ce prix était bien supérieur au plus bas intra-semaine de 1,3495.

Données économiques aux États-Unis et au Canada

La paire USD/CAD était sous les projecteurs vendredi alors que les investisseurs réfléchissaient aux dernières données du Canada et des États-Unis. Au Canada, les chiffres ont révélé que l’économie a connu une croissance plus lente que prévu.

Le PIB canadien s’est inscrit à 0,0 % au deuxième trimestre, inférieur à l’estimation attendue de 0,3 %. Cette augmentation s’est traduite par une croissance annuelle de 1,12 %, inférieure à l’estimation médiane de 0,3 %. L’économie s’est également contractée de 0,2 % en juin.

Ces chiffres signifient que la situation au Canada n’est pas bonne étant donné que l’inflation demeure bien supérieure à l’objectif de 2,0 % de la Banque du Canada. Cela implique que l’économie est entrée dans une phase de stagflation.

Le taux de change USD/CAD a également réagi aux dernières données sur la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis, que j’ai prévisualisées ici . Les données ont révélé que l’économie américaine a créé 187 000 emplois en août, après en avoir ajouté 157 000 le mois précédent. Cette augmentation était meilleure que l’estimation médiane de 170 000.

Ces chiffres signifient que le marché du travail est toujours solide. Sur une note positive pour la Fed, le taux de chômage du pays a augmenté à 3,8 % tandis que le salaire horaire moyen a chuté de 4,4 % à 4,3 %.

Il est donc probable que la Réserve fédérale aura une justification pour laisser ses taux inchangés en septembre. En théorie, la baisse des salaires horaires devrait contribuer à faire baisser l’inflation américaine.

Les données publiées jeudi ont montré que les dépenses personnelles de consommation (PCE) sont restées stables en août.

Analyse technique USD/CAD

Le taux de change USD/CAD a suivi une forte tendance à la hausse, aidé par le raffermissement du dollar. En cours de route, la paire a formé un canal ascendant, représenté en noir. Il a fait une cassure baissière sous ce canal en août et tente maintenant de le tester à nouveau.

L’indice de force relative (RSI) a dépassé le point neutre. Par conséquent, je soupçonne que la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs visent le plus haut annuel de 1,3640.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.