Les actions japonaises (Nikkei 225) les plus attractives d’Asie – AllianceBernStein

L’indice Nikkei 225 a poursuivi son retour remarquable lundi alors que les investisseurs continuaient d’allouer leurs capitaux au pays. L’indice, qui suit les plus grandes entreprises japonaises, a bondi lundi à 33 000 £, son plus haut niveau depuis le 2 août. Certains signes indiquent que les investisseurs envisagent le sommet annuel de 33 796 £.

Opportunité la plus attractive en Asie

Copy link to section

L’indice Nikkei 225 a surperformé certains de ses plus grands pairs internationaux comme le S&P 500 et le Dow Jones. Il a augmenté de plus de 30 % et se rapproche désormais de son plus haut niveau depuis plus de 30 ans.

Il existe plusieurs facteurs déterminants pour l’indice japonais de premier ordre. Par exemple, la plupart des analystes estiment que les actions japonaises sont nettement sous-évaluées par rapport à leurs pairs. Il a un ratio PE final de 18,5x, contre 23x pour le S&P 500.

Deuxièmement, la faiblesse du yen japonais a rendu l’indice relativement attractif. La paire USD/JPY s’échangeait à 146 lundi, soit environ 14,75 % au-dessus du niveau le plus bas de cette année. Il a bondi de plus de 30 % par rapport à ses plus bas niveaux de 2022. Un yen plus faible entraîne davantage de bénéfices pour les grandes entreprises japonaises qui font beaucoup d’affaires à l’étranger.

Troisièmement, les analystes estiment que de nombreuses sociétés de l’indice Nikkei 225 seront contraintes d’augmenter le cours de leurs actions par le biais de dividendes et de rachats d’actions. Cela s’explique par la décision de la Bourse de Tokyo d’obliger les entreprises dont les transactions se négocient en dessous de leur valeur comptable à augmenter le cours de leurs actions.

Et dans un communiqué publié lundi, David Wong, stratège chez AllianceBernstein, a cité la croissance des bénéfices et les valorisations du Japon. Il a fait valoir que la dynamique des bénéfices et la réforme des entreprises en faisaient le marché le plus attractif d’Asie.

https://www.youtube.com/watch?v=DH_q9gpJPh4

Pourtant, les entreprises japonaises sont confrontées à de nombreux défis. Beaucoup d’entre eux sont exposés à la Chine, un pays qui connaît un ralentissement spectaculaire. En outre, des inquiétudes subsistent quant aux changements de politique monétaire au Japon à mesure que l’inflation se stabilise.

Prévisions de l’indice Nikkei 225

Copy link to section

Save

Graphique Nikkei par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Nikkei 225 a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Ce rallye a commencé en mars 2022 lorsqu’il s’est établi à 24 659 ¥.

L’indice a réussi à renverser l’important niveau de résistance à 30 782 ¥ (plus haut de septembre 2021). Il a désormais dépassé les moyennes mobiles de 50 et 25 jours. L’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de survente.

Par conséquent, les perspectives pour l’indice sont haussières, le prochain niveau de résistance clé à surveiller étant à 33 796 ¥. Le stop-loss à surveiller sera de 32 000 ¥.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.