Le prix du sucre monte en flèche alors que les problèmes d’approvisionnement persistent

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix du sucre a poursuivi sa hausse incessante mercredi dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements indiens. Les données de TradingView montrent que le prix des CFD sur le sucre a grimpé à 27 $, le niveau le plus élevé depuis le 16 mai. Certaines plates-formes de négociation se négocient au plus haut niveau depuis plus de 9 ans.

Inquiétudes concernant l’approvisionnement en sucre en Inde

Copy link to section

Le sucre est l’un des produits agricoles les plus importants au monde. Elle est consommée directement et indirectement par des milliards de personnes chaque jour. Le sucre est utilisé à la fois pour la consommation humaine et comme énergie.

Comme les autres matières premières agricoles, le sucre est confronté à l’impact du changement climatique, la plupart des pays producteurs connaissant certaines pénuries. Les plus grands pays producteurs de sucre sont le Brésil, l’Inde, la Thaïlande et la Chine.

L’Inde, qui a connu des conditions météorologiques inégales ces dernières années, constitue une préoccupation majeure dans la chaîne d’approvisionnement en sucre. Un rapport récent a montré que la production de sucre de l’Inde diminuerait de plus de 32,8 millions de tonnes cette année.

https://www.youtube.com/watch?v=IFEWZBvvRLI

Les investisseurs craignent donc que l’Inde puisse interdire les exportations de sucre pour la première fois en sept ans. Si cela se produit, cela entraînera d’importantes perturbations de l’approvisionnement au niveau international puisque d’autres pays pourraient suivre.

Les prix du sucre sont également dus à la faible production en Europe, qui traverse une importante saison de sécheresse. Cette sécheresse a également touché d’autres produits agricoles comme l’huile d’olive, le blé et l’huile de palme.

Le prix du sucre augmente également à mesure que le prix du pétrole brut rebondit. Le Brent, la référence internationale, a grimpé à 90 dollars et certains analystes préviennent qu’il pourrait atteindre 100 dollars dans les semaines à venir.

La flambée des prix du pétrole pourrait entraîner une augmentation de la demande de sucre à des fins énergétiques. Cela se produit principalement au Brésil, un pays qui détient une forte part de marché dans le domaine des biocarburants.

À l’avenir, le principal catalyseur des prix du sucre sera la décision de l’Inde d’une éventuelle interdiction. Les commerçants seront également plus attentifs à la prochaine saison de mousson en Inde.

Prévisions du prix du sucre

Copy link to section

Save

Graphique du sucre par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du sucre suit une forte tendance haussière depuis des mois. Cette semaine, le prix a réussi à faire passer l’important niveau de résistance de 25,58 $ en un niveau de support. Le prix a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et 50 jours.

Il tente également de dépasser l’importante résistance de 26,60 $, le niveau le plus élevé du 21 juin. Par conséquent, les perspectives pour le sucre sont haussières, le prochain niveau important à surveiller étant à 27,550 $, le point le plus haut du 27 avril.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.