L’USD/CAD s’approche d’une résistance clé avant la décision sur les taux de la BdC

Le taux de change USD/CAD a continué de monter en flèche avant la prochaine décision de la Banque du Canada (BdC) sur les taux d’intérêt. La paire a grimpé jusqu’à un sommet de 1,3655, le plus haut niveau depuis le 27 mars. Il a grimpé de plus de 4 % par rapport au niveau le plus bas de juillet.

Décision de la Banque du Canada à venir

Le taux USD/CAD a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines alors que l’indice du dollar américain (DXY) s’est redressé. L’indice a grimpé jusqu’à 104 dollars, son plus haut niveau en cinq mois.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le billet vert s’envole. Premièrement, l’économie américaine se porte relativement bien, le modèle de la Fed d’Atlanta estimant qu’elle connaîtra une croissance de 6 % au troisième trimestre.

Deuxièmement, certains analystes craignent que la Réserve fédérale continue de relever ses taux d’intérêt lors des prochaines réunions. La banque a déjà poussé ses taux à leur plus haut niveau depuis plus de 22 ans.

En outre, de nombreux investisseurs se tournent vers les États-Unis, où le rendement sans risque a bondi à plus de 4 %.

Le prochain catalyseur important pour la paire USD/CAD sera la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque du Canada. Les analystes s’attendent à ce que la banque laisse ses taux inchangés à 5 %.

Cette décision intervient à un moment où l’économie canadienne ralentit. Les données publiées vendredi ont montré que l’ économie canadienne s’est contractée au deuxième trimestre. L’inflation est également obstinément élevée.

JUST IN : CANADA’S ECONOMY UNEXPECTEDLY CONTRACTED 0.2% IN 2Q, MISSING ANAYST ESTIMATES OF +1.2% pic.twitter.com/JK4vp0Weso — GURGAVIN (@gurgavin) September 1, 2023

Les données les plus récentes ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint 3,3 % en juillet. L’inflation reste supérieure à l’objectif de 2,0 % fixé par la banque. Les ventes au détail et la confiance des consommateurs ont également reculé.

Par conséquent, de nouvelles hausses de taux au Canada entraîneront davantage de faiblesse, ce que la banque voudra éviter. Dans une déclaration récente, un analyste a déclaré au WSJ :

« Le ralentissement de l’activité intérieure ainsi que les signes de déflation en Chine et de désinflation aux États-Unis devraient exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les prix à la consommation au Canada. »

Analyse technique USD/CAD

Graphique USDCAD par TradingView

Le taux de change USD/CAD a suivi une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Il est passé d’un minimum de 1,3090 le 13 juillet à un maximum de 1,3665. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours ont récemment effectué un croisement haussier.

Il a également renversé l’important niveau de résistance à 1,3648, le point le plus haut des 1er et 26 mai. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 1,3800. Ce point de vue sera confirmé si le prix dépasse la ligne de tendance descendante qui relie les fluctuations les plus élevées depuis octobre.

