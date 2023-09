Prévisions GBP/USD : signal Forex alors qu’il reteste l’EMA à 200 jours

Le taux de change GBP/USD est tombé à son plus bas niveau depuis le 8 juin alors que les investisseurs réagissaient à la déclaration relativement accommodante d’Andrew Bailey et que la hausse du dollar américain se poursuivait. Il a glissé jusqu’à un plus bas de 1,2500 mercredi, bien en dessous du plus haut de l’année de 1,3132.

Banque Dovish d’Angleterre

La vente de la livre sterling s’est poursuivie après une déclaration accommodante d’Andrew Bailey, le président de la Banque d’Angleterre. Dans un communiqué, il a souligné qu’il n’était pas nécessaire d’augmenter les taux d’intérêt, même si l’inflation globale reste obstinément élevée.

La BoE se trouve à un carrefour majeur puisque l’économie britannique se trouve clairement dans une période de stagflation, où une croissance lente se heurte à une inflation élevée. Les données les plus récentes ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est tombé à 6,0 % en juillet.

De nouvelles hausses des taux d’intérêt entraîneront probablement davantage de faiblesse économique. Les analystes estiment donc que la banque décidera de laisser les taux d’intérêt inchangés à un niveau élevé pendant un certain temps.

Le marché à terme s’attend à ce que la banque procède à deux autres hausses cette année, puis à les réduire progressivement en 2024. Cette vision dépendra de l’évolution de l’inflation dans les mois à venir, une période difficile compte tenu de la flambée des prix du pétrole brut.

Le prix GBP/USD a également augmenté alors que les investisseurs ont adopté un sentiment d’aversion au risque face à la hausse des prix du pétrole. Ces mouvements signifient que la Réserve fédérale pourrait être contrainte de procéder à une nouvelle hausse des taux en septembre.

En conséquence, cette attente a conduit à une hausse importante de l’indice du dollar américain (DXY). L’indice, qui suit le dollar par rapport à un panier d’autres devises, a grimpé à 104,7 dollars, son plus haut niveau depuis plus de cinq mois.

Il a également augmenté après les données PMI non manufacturières meilleures que prévu en provenance des États-Unis. L’ISM indique que le PMI est passé de 52,7 en juillet à 54,5 en août.

Analyse technique GBP/USD

Le graphique journalier montre pourquoi la paire GBP/USD a fait une cassure baissière. Comme indiqué, la paire a formé une configuration en coin ascendant, ce qui est généralement un signe baissier. Il s’est maintenant déplacé sous la partie inférieure de cette configuration en coin.

La paire a également retesté la moyenne mobile sur 200 jours, qui est souvent considérée comme un support important. De plus, l’indice de force relative (RSI) et le MACD ont dérivé à la baisse.

Par conséquent, la paire continuera probablement à baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 1,2300, le plus bas du 26 mai. Le stop-loss de cette transaction se situera à l’EMA de 50 jours à 1,2700.

