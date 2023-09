Instacart vient de fixer le prix de sa prochaine introduction en bourse à 26 $ et 28 $ par action

Plus

Instacart est au centre de l’attention ce matin après que la société d’épicerie en ligne a fixé le prix de sa prochaine offre publique initiale (IPO).

Instacart recherche une valorisation pouvant atteindre 9,3 milliards de dollars

La société basée à San Francisco prévoit de vendre 22 millions d’actions au total au prix de 26 à 28 dollars. À l’extrémité supérieure de cette fourchette, cela permettra de récolter environ 616 millions de dollars.

Instacart souhaite obtenir une valorisation pouvant atteindre 9,3 milliards de dollars, selon son dossier mis à jour auprès de la Securities & Exchange Commission lundi.

La nouvelle boursière arrive environ un mois après que ce géant de la livraison a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 30 % sur un an au cours des six premiers mois de 2023.

Notez qu’Instacart possède une présence comprenant plus de 40 000 magasins dans plus de 5 500 villes aux États-Unis et au Canada.

Le fonds norvégien veut devenir un investisseur clé

Le dossier d’aujourd’hui a également révélé que Norges Bank Investment Management était intéressé à devenir un investisseur clé dans Instacart.

Avec Sequoia Capital, TCV, Valiant Capital et D1 Capital Partners, le fonds souverain norvégien souhaite investir pour 400 millions de dollars de ses actions. Cependant:

Les preneurs fermes pourraient vendre plus, moins ou aucune action à l’un des investisseurs principaux, et n’importe lequel des investisseurs principaux pourrait décider d’acheter plus, moins ou aucune action dans le cadre de cette offre.

PepsiCo, le géant multinational de l’alimentation et des boissons, avait également accepté d’acheter pour 175 millions de dollars d’actions Instacart dans le cadre d’un placement privé fin août. La société de livraison de courses considère Amazon et DoorDash comme ses concurrents.

