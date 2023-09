Pression de FTX sur Solana, et d’autres altcoins : faut-il acheter des jetons Shiba Memu ?

Alors que FTX attend l’autorisation de liquider plus de 3,4 milliards $ d’actifs pour rembourser les créances, le sentiment du marché pourrait devenir négatif dans un contexte de ventes importantes. Parmi les crypto-monnaies susceptibles de faire face à de nouvelles pressions à la baisse se trouve Solana (SOL), un jeton que l’échange de crypto-monnaies qui s’est effondré détient actuellement en grand nombre.

Mais qu’est-ce que cela réserve à Shiba Memu, la nouvelle pièce de mème alimentée par l’IA qui a dépassé les 2,6 millions $ lors de sa prévente ?

Solana et la vente d’actifs de FTX – quelle est la situation ?

Plusieurs altcoins ont vu leur prix diminuer ce week-end alors que le marché réagissait aux rumeurs d’une vente imminente de FTX – en particulier pour Solana. Le point principal ici est que FTX devrait demander l’approbation du tribunal pour liquider les 3,4 milliards $ d’actifs qu’elle détient.

C’est cette perspective qui pousse les vendeurs à vouloir dominer. SOL mène le sentiment négatif alors que la rumeur se propage selon laquelle le débiteur FTX était prêt à se débarrasser de millions de SOL, BTC, ETH, MATIC, APT, XRP et DOGE.

Le plus gros morceau étant Solana, le prix du jeton a laissé la zone tampon de 20 $ pour atteindre un minimum de 18 $ lundi. Même si une baisse liée à cette vente est possible sur le marché, l’impact sera probablement davantage comparable à une combustion lente qu’à une chute vertigineuse.

Les analystes affirment que FTX ne liquidera pas tous les SOL détenus, ceux-ci étant effectivement jalonnés et verrouillés. La période d’acquisition s’étend jusqu’en 2028, ce qui suggère que la pression de vente persistera plus longtemps et que SOL pourrait avoir du mal à retrouver ses sommets situés à 260 $. Le prix actuel de Solana est inférieur de 93 % à ce sommet enregistré lors du dernier marché haussier.

Qu’est-ce que Shiba Memu ?

Shiba Memu est un nouveau projet de crypto-monnaie de mème qui intègre l’intelligence artificielle et la blockchain pour créer une solution marketing totalement autonome. Les investisseurs enthousiastes à l’égard de la cryptographie et de l’IA ont manifesté un intérêt remarquable pour le projet – ce qui est mis en évidence par la prévente explosive qui a permis aux investisseurs de récupérer des millions de jetons SHMU natifs.

Le tableau de bord de marketing interactif de l’IA du projet est en cours de développement et sera mis en service au premier trimestre de 2024. L’outil est conçu pour faire passer l’adoption de Shiba Memu au niveau supérieur via un système de marketing 24h/24 et 7j/7 intégrant le traitement du langage naturel, l’analyse prédictive et les sentiments.

Pourquoi acheter des jetons Shiba Memu aujourd’hui ?

Au cœur de l’écosystème Shiba Memu, le tableau de bord verra également les investisseurs fournir des commentaires et des suggestions pour avoir une chance de gagner des jetons SHMU. Le jeton permet également le jalonnement, ce qui s’ajoute au potentiel que les investisseurs voient en achetant cette pièce de mème aujourd’hui.

Ces caractéristiques, ainsi que d’autres, comme indiquées dans le livre blanc, ont amené les investisseurs à présenter Shiba Memu comme l’un des rares jetons à surveiller cette année. Son potentiel à détrôner des sociétés comme Dogecoin et Shiba Inu permet déjà un buzz majeur, même si le sentiment pousse le prix du SHMU à 0,026650 $.

Si le récit fort de l’IA se marie avec la montée en puissance prévue des crypto-monnaies, des débuts explosifs sur le marché, similaires à ceux observés pour Shiba Inu, Pepe et d’autres pièces de mème, pourraient être envisagés pour Shiba Memu. Les premiers investisseurs pourraient envisager des prix compris entre 0,5 et 1 $ lors du prochain cycle haussier.

Apprenez-en plus sur Shiba Memu ici.

