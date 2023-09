Les flux entrants sur l’ETF TSLY augmentent, grâce à son rendement risqué d’environ 50 %

Plus

L’ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) est devenu l’un des fonds les plus performants cette année en tant qu’investisseurs grâce à son rendement attractif. Le fonds, qui a été lancé en 2022, a enregistré des entrées de capitaux tous les mois de cette année.

TSLY a désormais attiré plus de 667 millions de dollars d’actifs. Les données compilées par ETF.com montrent que la plupart de ces entrées de capitaux ont eu lieu en août, lorsque les investisseurs ont ajouté plus de 307 millions de dollars de fonds. Au total, TSLY a enregistré des entrées nettes de plus de 707,51 millions de dollars cette année, tandis que son montant net a augmenté de 53 %.

Les investisseurs de TSLY sont attirés par son rendement en dividendes substantiellement élevé. Selon son site Internet, TSLY a un rendement en dividende de près de 50 %, ce qui en fait l’un des rendements les plus élevés du secteur.

L’ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy est un fonds qui cherche à participer à la hausse du cours de l’action Tesla tout en générant un revenu mensuel. Il est capable d’y parvenir en utilisant des contrats d’options d’achat couverts synthétiques Tesla pour générer des rendements.

Dans ce cas, la stratégie d’achat couverte de TSLY comprend trois parties. Premièrement, il est exposé à une exposition longue synthétique sur Tesla, ce qui l’aide à participer au rallye boursier de Tesla. Il couvre également les appels, qui font office de police d’assurance des actions Tesla. Ces appels couverts sont ce que le fonds utilise pour générer des revenus. Enfin, le fonds investit également dans des bons du Trésor américain à court terme.

TSLY a un rendement de distribution extrêmement élevé, ce qui l’aide à attirer les investisseurs à revenus et les retraités. Toutefois, les analystes préviennent que le fonds comporte des risques importants qui pourraient rendre le rendement non rentable à long terme. De plus, les distributions du fonds ont tendance à varier d’un mois à l’autre, principalement en raison de la volatilité des actions Tesla.

