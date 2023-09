Instacart a bondi de 40 % lors de ses débuts au Nasdaq aujourd’hui – un jour après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 30 $ l’action.

Le géant de la livraison a touché une valorisation de 14 milliards de dollars après le rallye explosif de ce matin.

Cela représente encore moins de la moitié de ce que valait une entreprise privée au plus fort de la pandémie. Pourtant, Alexis Ohanian – l’un des premiers investisseurs d’Instacart a déclaré aujourd’hui sur « Squawk Box » de CNBC :

Instacart se prépare à réussir dans le monde post-covid. L’entreprise sait qu’elle devra se concentrer sur des sources de revenus à marge plus élevée [comme la publicité] et que je pense qu’elle peut encore bâtir une activité très solide.

Instacart a réduit ses effectifs et a réduit d’autres coûts liés au support client et aux acheteurs, ainsi que dans sa quête de rentabilité l’année dernière.

La société basée en Californie a enregistré un bénéfice net de 114 millions de dollars au cours de son dernier trimestre déclaré.

Mais cette rentabilité s’est faite au détriment de la croissance des revenus. Instacart a vu ses revenus augmenter de 15 % seulement au deuxième trimestre, contre environ 600 % peu après le début de la pandémie. Mais selon Alexis Ohanian :

Je me sens tellement confiant dans la technologie qu’ils ont construite. C’est plus qu’une simple application. Il y a beaucoup plus de logistique en aval. C’est l’expérience utilisateur que les gens souhaitent – et l’expérience utilisateur a tendance à gagner à long terme.