Filecoin FVM DeFi TVL atteint un record alors que le prix du FIL recule

L’écosystème Filecoin se porte bien, même si l’hiver crypto se poursuit. Les données les plus récentes montrent que les afflux de machines virtuelles Filecoin (FVM) ont atteint un niveau record au cours des derniers mois.

Les données de DeFi Llama montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème a atteint plus de 82 millions de dollars. En termes de FIL, les données montrent que le TVL a grimpé à plus de 24 millions de FIL au cours des derniers mois.

Le plus grand acteur de FVM est GLIF Pools Infinity, dont la TVL a grimpé à plus de 27,5 millions de dollars. Les autres grands acteurs de l’écosystème sont STFIL, THemis Pro, MineFi, SFT Protocol et Filet Finance. Huit des plates-formes FVM ont une TVL de plus d’un million de dollars.

En chiffres, plus de 2 600 détenteurs de jetons ont déposé dans GLIF et plus de 2 millions ont déposé dans stFil. Toute cette croissance a contribué à faire de Filecoin Virtual Machine le 32e acteur du secteur DeFi. Il est plus grand que des plateformes comme Near, Waves, EOS, Tezos, Hedera Hashgraph et Aptos.

Pour commencer, Filecoin est l’un des plus grands perturbateurs du secteur de la blockchain. Le réseau utilise une stratégie décentralisée pour perturber le secteur du stockage de fichiers. Toute personne possédant un ordinateur peut fournir du stockage et gagner de l’argent.

Filecoin a étendu ses capacités au cours des derniers mois. Par exemple, Filecoin Virtual Machine est une plate-forme qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps) de qualité qui exploitent ses fonctionnalités de stockage.

En outre, les développeurs ont également lancé Filecoin Web Services (FWS), une suite de produits qui aide les développeurs à créer des applications. Certains de ces produits sont des conteneurs et Kubernetes. L’objectif est de permettre à Filecoin de devenir une alternative viable à AWS et Microsoft Azure.

Malgré ces réalisations, le prix du Filecoin est resté sous pression. FIL s’échangeait à 3,37 $, en hausse de plus de 64 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

