Alors que le cours de l’action Marathon Digital (MARA) baisse, est-ce un bon achat ?

Le cours de l’action Marathon Digital (NASDAQ : MARA) a connu une forte chute libre au cours des trois derniers mois. La vente s’est poursuivie cette semaine alors même que le prix du Bitcoin est resté stable au-dessus de 26 000 $. Au total, le cours de l’action MARA a plongé de plus de 55 % par rapport au point le plus haut de cette année.

Mises à jour des transactions Marathon

Marathon Digital, l’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin au monde, a subi une pression intense ces derniers mois. Son action a chuté alors même que Bitcoin a plutôt bien résisté après avoir plongé en dessous de 25 000 $ lundi la semaine dernière.

Dans l’ensemble, la vente est conforme à la performance du marché boursier dans son ensemble. Des sociétés bien connues comme Apple, Tesla et Nvidia ont vu leurs actions réduire une partie de leurs gains initiaux.

Marathon a également chuté en raison des performances globales du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Après avoir atteint un sommet de 32 000 $ il y a quelques mois, Bitcoin a chuté à environ 26 000 $. Il a également formé une croix de la mort, l’un des signes baissiers les plus précis du marché.

Marathon Digital et d’autres actions minières Bitcoin comme Argo Blockchain et Riot Platforms ont une étroite corrélation avec BTC. Dans la plupart des périodes, ils ont tendance à évoluer plus rapidement que Bitcoin, comme nous l’avons vu plus tôt cette année.

Pendant ce temps, le cours de l’action MARA s’est également effondré en raison d’opérations sur titres de la direction. Dans un communiqué publié mercredi, la société a déclaré avoir réduit son endettement de 56 %.

Pour ce faire, il a échangé 417 millions de dollars de billets contre 31,7 millions de nouvelles actions. En conséquence, les actionnaires existants ont été considérablement dilués. Néanmoins, je pense que c’était la bonne décision car elle améliore le bilan de l’entreprise. De plus, détenir trop de dettes dans cet environnement de taux d’intérêt élevés coûterait plus cher.

Marathon détient toujours plus de 13 000 BTC dans son bilan et ajoute environ 34,5 BTC par jour.

Prévisions du cours de l’action MARA

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Marathon Digital a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il est tombé en dessous du support important de 12,74 $, le niveau le plus élevé du 18 avril. Les actions sont également tombées en dessous de la ligne de tendance ascendante indiquée en rouge.

Plus important encore, le cours de l’action Marathon Digital est tombé en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 100 jours. Il se rapproche également du niveau de support clé à 8,56 $, le niveau le plus bas de juin.

Par conséquent, les actions continueront probablement de baisser dans les prochains jours alors que les vendeurs ciblent le support à 8 $. À long terme, cependant, les actions rebondiront probablement. En outre, elle a amélioré son bilan et détient une forte part de marché dans l’industrie minière BTC.

