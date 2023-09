USD/IDR : Rupiah à bout de souffle alors que la Fed et la Banque d’Indonésie divergent

Le taux de change USD/IDR est resté dans une fourchette étroite alors que la Réserve fédérale et la banque centrale indonésienne ont divergé. La paire est restée à 15 400, le niveau le plus élevé depuis mars de cette année. Il a grimpé de plus de 5,10 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Décisions de la Fed et de la Banque d’Indonésie

La paire USD/IDR a suivi une forte tendance haussière après avoir atteint un creux en mai. Cette tendance s’est produite alors que les actions de la Réserve fédérale et de la Banque d’Indonésie divergeaient.

Les données les plus récentes ont montré que l’inflation indonésienne suit une tendance à la baisse, comme je l’ai écrit ici . Aux États-Unis, cependant, les chiffres ont révélé que l’inflation globale a augmenté au cours des deux derniers mois consécutifs. L’inflation américaine a augmenté de 3,7% en août, son niveau le plus élevé depuis des mois.

Les deux banques centrales ont donc évolué dans des directions différentes. La Fed a décidé de laisser ses taux d’intérêt inchangés et a évoqué une nouvelle hausse des taux plus tard cette année. Les investisseurs estiment qu’il s’agit d’une pause belliciste.

La Fed tente d’organiser un atterrissage en douceur, où elle ramènerait l’inflation à l’objectif de 2 % sans provoquer de récession. Malheureusement, l’inflation dans le pays évolue dans la mauvaise direction et la situation risque de s’aggraver.

Il y a trois facteurs clés à cela. Premièrement, les prix de l’essence ont bondi alors que le prix du brut Brent a atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 mois. L’essence est un moteur majeur de l’inflation.

Deuxièmement, une grève des travailleurs de l’automobile est en cours, ce qui entraînera probablement une hausse des prix des véhicules neufs. En outre, un embouteillage se produit au canal de Panama, ce qui entraînera finalement une hausse des prix.

Ailleurs, la Banque d’Indonésie est devenue la première grande banque centrale à réduire ses taux d’intérêt. Elle a réduit le taux de la facilité de dépôt à 5,0 % et celui de la facilité de prêt à 6,50 %. La banque s’efforce de stimuler une économie qui montre des signes de ralentissement.

Analyse technique USD/IDR

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/IDR a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a formé un canal ascendant représenté en noir. La paire a dépassé les moyennes mobiles de 50 et 25 jours. Il a également dépassé l’important niveau de support à 15 217 (plus haut du 10 juillet).

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 15 500, le côté supérieur du canal.

