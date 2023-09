Analyse de l’indice Nikkei 225 : formes de modèle à triple sommet

Les actions japonaises ont légèrement reculé vendredi alors que les investisseurs réfléchissaient aux dernières décisions de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon (BoJ) en matière de taux d’intérêt. L’indice Nikkei 225, très surveillé, est tombé à 32 160 ¥, son niveau le plus bas depuis le 29 août. Il a chuté de plus de 3,5 % par rapport au point le plus élevé de cette année. La paire USD/JPY a poursuivi son rebond.

Décision de la Banque du Japon

Les investisseurs se sont concentrés cette semaine sur les actions des principales banques centrales. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a pris une pause belliciste. Elle a laissé les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 % et a laissé entendre qu’elle procéderait à une nouvelle hausse de 0,25 % plus tard cette année. La banque a également prédit que les taux devraient rester à un niveau élevé plus longtemps.

En Europe, la Banque nationale suisse (BNS) et la Banque d’Angleterre (BoE) ont laissé leurs taux d’intérêt inchangés. Les économistes espéraient que la banque augmenterait ses taux de 0,25 %. En Indonésie, la banque centrale a décidé de baisser les taux d’intérêt de 0,25 %.

L’indice Nikkei 225 a chuté, puis a réduit une partie de ses pertes après que la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés à -0,10 %. Il a également laissé intact son programme de contrôle de la courbe des taux, dans la mesure où il permettra aux obligations à 10 ans de fluctuer entre -0,50 % et 0,5 %.

La décision de la BoJ est intervenue peu de temps après que les statistiques du pays ont publié de solides données sur l’inflation à la consommation. L’indice global des prix à la consommation a augmenté de 3,2 % en août tandis que l’IPC sous-jacent a bondi à 3,1 %. L’inflation est restée supérieure à l’objectif de 2,0 % de la BoJ au cours des derniers mois.

Les analystes estiment donc que la BoJ finira par relever ses taux, surtout si le yen japonais plonge à 150.

La Fed a été le principal catalyseur de l’indice Nikkei 225 puisqu’elle a laissé entendre que les taux resteraient élevés pendant une période plus longue. Dans la foulée, les indices boursiers américains comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont reculé pendant trois jours consécutifs.

Les sociétés de l’indice Nikkei 225 les plus performantes au cours des 30 derniers jours étaient Mitsui Engineering, Kobe Steel, Mazda Motor, Sumitomo Mitsui Financial et Eneos Holdings. Toutes ces actions ont bondi de plus de 20 % au cours des 30 derniers jours. Les principaux retardataires, en revanche, étaient des sociétés comme Advantest, Shiseido, Daiichi Sankyo et Yamaha.

Prévisions de l’indice Nikkei 225

Le graphique journalier montre que l’indice Nikkei 225 s’est situé dans une fourchette étroite au cours des derniers mois. Après avoir culminé à un sommet de plusieurs décennies de 33 796 ¥ en juin. Il a formé ce qui ressemble à un motif à triple sommet. L’indice est également tombé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dérivé vers le bas.

L’indice Nikkei devrait donc rester dans cette fourchette dans les prochains jours. Il restera au niveau de support clé à 32 000 ¥. Tout nouveau rallye de l’indice Nikkei 225 sera confirmé si le prix dépasse la résistance clé à 33 796 ¥.

