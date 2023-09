Alors que le cours de l’action AVTX s’envole, la faillite d’Avalo Therapeutics demeure

Le cours de l’action Avalo Therapeutics (NASDAQ : AVTX) est devenu mal-aimé et indésirable au cours des derniers mois. Il est devenu un penny stock car il se négocie à 0,1630 $, en baisse par rapport à son sommet historique de 91,65 $. Sa capitalisation boursière a chuté à seulement 7 millions de dollars par rapport à son sommet historique de plus de 377 millions de dollars.

Des défis et des risques de faillite subsistent

Avalo Therapeutics est une société de biotechnologie qui effectue des recherches sur plusieurs maladies du réseau de signalisation LIGHT. Comme d’autres sociétés en phase clinique, elle exploite une activité à haut risque et très rémunératrice. Si tout se passe bien, l’entreprise peut connaître une sortie de plusieurs milliards de dollars et vice versa.

Avalo Therapeutics a été un investissement à haut risque au fil des ans. Par exemple, en juin, la société a subi un revers majeur après l’échec de son essai FDA avec son anticorps monoclonal AVTX-002. Le médicament avait un profil d’innocuité et de tolérance favorable, mais n’a pas atteint son point final.

Il s’agissait d’une évolution notable puisque l’AVTX-002 était l’un des deux médicaments sur lesquels la société travaillait. Plus récemment, le cours de l’action AVTX a bondi après que la société a décidé de vendre trois actifs relatifs aux maladies rares à AUG Therapeutics. UAG a payé d’avance 150 000 $ pour les trois complexes. Elle versera également des paiements conditionnels de 15 millions de dollars s’ils sont approuvés par la FDA.

Les risques de faillite d’Avalo Therapeutics à court terme demeurent élevés. D’une part, seuls AVTX-002 et AVTX-008 sont en préparation. Le premier n’a pas réussi à atteindre son objectif tandis que la société a vendu le second. Son avenir dépend donc de l’accord avec l’UAG.

Avalo dispose de liquidités limitées. Il a terminé le trimestre dernier avec seulement 6,3 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie. Ses dépenses d’exploitation totales se sont élevées à plus de 17,8 millions de dollars au cours des six premiers mois, entraînant une perte de plus de 18 millions de dollars.

Prévisions du cours de l’action AVTX

Le cours de l’action AVTX a atteint un plancher à 0,085 $, son plus bas niveau jamais enregistré. Récemment, il s’est comporté comme un penny stock classique, avec des pompes et des décharges régulières. Je soupçonne que les actions reprendront leur tendance baissière à long terme.

Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera le plus bas depuis le début de l’année, à 0,085 $. Je crois également que l’entreprise pourrait déposer le bilan dans la nouvelle normalité des taux d’intérêt élevés.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.