Le cours de l’action FEMY a bondi : Femaysis est-il toujours un bon achat ?

Le cours de l’action Femasys (NASDAQ : FEMY) a fait un retour en force ces derniers jours alors que les investisseurs applaudissent les nouvelles de la société concernant la FDA. Les actions ont bondi jusqu’à un sommet de 1,71 $, le plus haut niveau depuis octobre de l’année dernière. Ils ont grimpé de plus de 320 % par rapport au point le plus bas de cette année.

Approbation FDA Femasys

Femasys est une petite entreprise de biotechnologie qui effectue des recherches sur le système reproducteur des femmes. L’objectif du produit est de fournir un système d’administration non chirurgical et exclusif qui garantit une efficacité élevée et des coûts réduits pour les utilisateurs.

Femasys dispose d’un pipeline dans des domaines clés. Son produit FemBloc appartient à l’industrie de la contraception, tandis que FemaSeed, FemVue et FemCath appartiennent à l’industrie de l’infertilité. FemCerv est dans le secteur des biopsies. Ses produits contre l’infertilité et les biopsies sont déjà approuvés et disponibles dans le commerce.

Le cours de l’action Femasys a bondi cette semaine après que la FDA a accordé une autorisation 510(k) pour FemaSeed, qui agit en délivrant le sperme directement dans la trompe de Fallope d’une femme. Dans un communiqué, la PDG de l’entreprise, Kathy Lee-Sepsick, a déclaré :

« Cette autorisation FDA 510(k) de FemaSeed démontre nos efforts de collaboration fructueux avec la FDA pour mettre au point une nouvelle technologie qui répondra au besoin non satisfait important de traitements de l’infertilité moins lourds.

Femasys estime également que la FDA approuvera également FemBlock, un produit qui offre un contrôle des naissances permanent et une confirmation de l’occlusion par échographie. Le produit en est actuellement à la deuxième étape de l’essai clinique.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de Femasys ont atteint plus de 320 000 $ au cours des trois mois précédant le 30 juin. Il a rapporté 303 000 $ à la même période l’année dernière. Sa perte nette a grimpé à plus de 2,8 millions de dollars.

Prévisions du cours de l’action Femasys

Le graphique journalier montre que le cours de l’action FEMY a suivi une tendance baissière au cours des derniers mois. Il a chuté de plus de 90 % par rapport au niveau le plus élevé jamais enregistré. En cours de route, les actions ont formé un canal descendant représenté en rouge.

Aujourd’hui, les actions ont grimpé au-dessus de la partie supérieure de ce canal et ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre. Ils ont également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours.

L’indice de force relative (RSI) et le MACD ont dérivé à la hausse. Par conséquent, je soupçonne que les actions seront plus volatiles dans les prochains jours, à mesure que certains acheteurs initiaux commenceront à prendre des bénéfices.

En tant que tel, les actions testeront probablement à nouveau le niveau de support crucial à 1 $, soit environ 33 % en dessous du niveau actuel. Une cassure en dessous de 1 $ le verra retester le côté supérieur du canal à 0,7200 $.

